Pékin Express du 14 novembre 2025 : l’épisode 2 ce soir sur M6, qui sera éliminé ?

« Pékin Express : la route des glaces » au programme TV du vendredi 14 novembre 2025 – Ce soir à la télé, Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous sur M6 pour l’épisode 2 de « Pékin Express : la route des glaces ». Après l’élimination de, place à la seconde étape au Kazakhstan.





A suivre dès 21h10 sur M6, en direct sur tous vos écrans puis en replay sur M6+ durant 7 jours.







« Pékin Express : la route des glaces », l’épisode 2 du 14 novembre

Pour cette deuxième étape, les candidats s’aventurent au cœur des vastes steppes kazakhes : un territoire grandiose de plus de 2 000 kilomètres, situé entre la Chine, la Mongolie et la Russie. Véritable berceau de la culture nomade du Kazakhstan, cette région à la beauté saisissante se révèle aussi impitoyable, avec des températures pouvant chuter jusqu’à -30°C !

La redoutable règle du Freeze Express signe son retour, avec un enjeu clair : être le premier à atteindre et activer le buzzer, faute de quoi la progression dans la course pourrait être brutalement interrompue.



Les soirées promettent quant à elles de grands moments d’émotion. Certains binômes se confieront sans retenue, tandis que d’autres vivront des expériences inoubliables auprès des familles kazakhes qui les accueilleront. Entre rires, larmes et découvertes culturelles, ces nuits s’annoncent particulièrement intenses.

VIDEO

Déjà impatients ? En attendant voici la bande-annonce de ce qui vous attend ce soir.