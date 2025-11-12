

Publicité





La Grande Librairie du 12 novembre 2025, les invités et le sommaire ce soir sur France 5 – Augustin Trapenard vous donne rendez-vous ce mercredi soir en direct sur France 5 pour un numéro inédit du magazine littéraire « La Grande Librairie ». Qui sont ses invités ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 21h05 en direct sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





La Grande Librairie du 12 novembre 2025 : invités et sommaire

La Grande Librairie consacre une émission spéciale à Boualem Sansal. Augustin Trapenard reçoit Kamel Daoud, Lilia Hassaine, Florence Aubenas, Daniel Pennac, Abnousse Shalmani, Jean-Marie Laclavetine et Antoine Gallimard.

🔶 Kamel Daoud

Prix Goncourt 2024 pour Houris (Gallimard), Kamel Daoud fut l’un des premiers à dénoncer sans réserve l’emprisonnement de Boualem Sansal. Voix dissidente en Algérie, il apportera son éclairage sur les enjeux politiques et diplomatiques de cette affaire.



Publicité





🔷 Lilia Hassaine

Romancière et journaliste, Lilia Hassaine évoquera son œuvre Soleil amer (Gallimard), qui raconte l’intégration des populations algériennes en France.

🟩 Daniel Pennac

Fidèle défenseur de la liberté d’expression, Daniel Pennac avait, lors d’un discours à l’Institut du Monde Arabe le 18 février 2025, appelé à la libération de Boualem Sansal au nom de « l’amour de l’intelligence » et de « la douceur humaine ».

🟥 Florence Aubenas

Journaliste et écrivaine, Florence Aubenas connaît mieux que quiconque le prix de la liberté. Son enlèvement de cinq mois en Irak, il y a vingt ans, avait profondément marqué l’opinion publique.

🟪 Abnousse Shalmani

Journaliste et romancière, Abnousse Shalmani voit en Boualem Sansal l’incarnation des Lumières face à l’obscurantisme. Révoltée et passionnée, elle célèbre l’esprit critique et combat toutes les formes d’oppression.

🟨 Jean-Marie Laclavetine & Antoine Gallimard

Les éditeurs de Boualem Sansal reviendront sur son œuvre puissante et engagée – de Le Serment des barbares à 2084, en passant par Le village de l’Allemand. Lire ou relire Sansal, c’est déjà le soutenir.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « La Grande Librairie » ce mercredi 5 novembre 2025 à 21h sur France 5.