Thibault Garcia en couple avec la jolie Clémence ? Elle dément !

Depuis plusieurs jours, une rumeur enflait sur les réseaux sociaux : Thibault Garcia, tout juste séparé de Jessica Thivenin, aurait déjà retrouvé l’amour. Une jeune femme prénommée Clémence, aperçue à ses côtés vendredi dernier lors d’un événement à Dubaï, se retrouve malgré elle au cœur de cette polémique.











Tout est parti de quelques images circulant sur TikTok et Instagram, où l’on pouvait voir Thibault en compagnie d’une jolie brune lors d’un festival AMNA à Dubaï. Rapidement, les internautes ont tenté d’identifier la jeune femme, persuadés qu’il s’agissait d’une nouvelle romance pour l’ex-candidat des Marseillais.

Mais ce mercredi, Clémence a tenu à rétablir la vérité sur son compte Instagram, affirmant qu’il n’y avait aucune relation amoureuse entre elle et Thibault.

Dans une longue story, Clémence explique :



« Bonjour à tous, je me retrouve malheureusement au milieu de polémiques qui n’ont aucuns sens ni fondements. Je n’ai pas l’habitude d’être dans la lumière et ne fais pas partie de ce monde, que j’ai toujours suivi de loin. »

La jeune femme précise qu’elle a rencontré Thibault « vendredi dernier lors d’un festival AMNA à Dubaï », ajoutant :

« Nous avons été invités sur la même table sans le savoir et à aucuns moments nous nous connaissions de l’été dernier. »

Elle en profite également pour démentir une autre rumeur circulant depuis plusieurs jours, selon laquelle elle aurait rencontré Thibault en août à Saint-Tropez :

« Si vous regardez bien dans mes story à la une, la soirée de Hugel à Shellona Saint-Tropez date du 2 août, hors à cette date là j’étais à Cannes toute la soirée. Pour ceux qui me connaissent bien, la fille présente dans la vidéo à Saint-Tropez ne me ressemble absolument pas. »

Et d’annoncer clairement qu’elle n’est absolument pas en couple avec Thibault Garcia :

« Pour finir, non je ne suis pas en couple avec Thibault, il ne s’est rien passé, nous avons juste passé une bonne soirée ensemble, rien de plus ordinaire finalement. »

Cette mise au point devrait mettre fin aux spéculations. Thibault Garcia, récemment séparé de Jessica Thivenin, n’a quant à lui fait aucun commentaire public sur ces rumeurs. Une affaire qui montre une nouvelle fois à quel point chaque apparition de l’ex-candidat de télé-réalité est désormais scrutée de près par les internautes.