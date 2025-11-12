Ici Tout Commence spoiler : les aveux de Ferdinand (vidéo épisode du 17 novembre)

Par /

Publicité

Ici tout commence spoiler – Ferdinand va passer aux aveux dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, il va avouer à Anouk que la recette de la semaine dernière n’était pas la sienne !


Ici Tout Commence spoiler : les aveux de Ferdinand (vidéo épisode du 17 novembre)
Capture TF1


Publicité

À l’Institut, Ferdinand met de côté son arrogance face à Anouk. Lorsqu’il présente à la cheffe Revero la recette qu’il prévoit de réaliser, celle-ci tombe des nues. Elle s’étonne de découvrir une proposition aussi banale, surtout après la recette brillante de la semaine précédente…

Poussée par la curiosité, elle questionne Ferdinand, qui finit par admettre la vérité : la fameuse recette n’était pas de lui !

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : la vérité éclate, Clotilde prend une lourde décision ! (vidéo épisode du 17 novembre)


Publicité

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1307 du 17 novembre 2025 : Ferdinand avoue

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.

A LIRE AUSSI
Ici tout commence du 12 novembre : Clotilde dit la vérité ! (résumé + vidéo épisode 1305 en avance)
Ici tout commence du 12 novembre : Clotilde dit la vérité ! (résumé + vidéo épisode 1305 en avance)
Ici Tout Commence spoiler : la vérité éclate, Clotilde prend une lourde décision ! (vidéo épisode du 17 novembre)
Ici Tout Commence spoiler : la vérité éclate, Clotilde prend une lourde décision ! (vidéo épisode du 17 novembre)
Ici Tout Commence spoiler : Billie fait une découverte surprenante (vidéo épisode du 14 novembre)
Ici Tout Commence spoiler : Billie fait une découverte surprenante (vidéo épisode du 13 novembre)
Ici tout commence du 11 novembre : Rose fait une découverte (résumé + vidéo épisode 1304 en avance)
Ici tout commence du 11 novembre : Rose fait une découverte (résumé + vidéo épisode 1304 en avance)


Publicité


Retour en haut