La Grande Librairie du 19 novembre 2025, les invités et le sommaire ce soir sur France 5 – Augustin Trapenard vous donne rendez-vous ce mercredi soir en direct sur France 5 pour un numéro inédit du magazine littéraire « La Grande Librairie ». Qui sont ses invités ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 21h05 en direct sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







La Grande Librairie du 19 novembre 2025 : invités et sommaire

A-t-on changé dé réalité ? Cette semaine, Augustin Trapenard et ses invités essaieront de démêler le vrai du faux ! Avec nous, la légendaire Margaret Atwood, Asma Mhalla, Gérald Bronner, Ingrid Astier et Enki Bilal.

🟥 Enki Bilal – Bug, Tome 4 (Casterman)

Dans ce quatrième volet de sa série Bug, Enki Bilal nous projette en 2042 dans un monde soudain privé de numérique, où l’humanité se retrouve démunie. Avant-dernier tome d’une fable visionnaire mêlant mémoire, technologie et quête d’humanité.



🟦 Ingrid Astier – Ultima (Gallimard)

Avec Ultima, dernier opus de sa fresque entamée avec Quai des enfers, Ingrid Astier nous entraîne au cœur d’un univers numérique instable, entre complots politiques et enquête sur un meurtre mystérieux confié à un tireur d’élite.

🟩 Gérald Bronner – À l’assaut du réel (PUF)

Gérald Bronner interroge notre époque, où les avancées technologiques et la désinformation semblent repousser les limites du réel. Il explore la possibilité d’une vérité commune encore accessible dans ce contexte de « post-réalité ».

🟨 Asma Mhalla – Cyberpunk – Le nouveau système totalitaire (Seuil)

Asma Mhalla analyse notre basculement vers un nouveau régime marqué par la technologie et la surveillance. Une réflexion lucide et inquiétante sur un futur déjà présent — et sur les moyens de résister.

🟥 Margaret Atwood – Le Livre des vies (Robert Laffont)

La grande romancière canadienne Margaret Atwood revient sur sa vie et son parcours dans ces mémoires pleins d’esprit. L’occasion d’aborder sa carrière, ses engagements féministes et son œuvre, dont la célèbre dystopie La Servante écarlate.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « La Grande Librairie » ce mercredi 19 novembre 2025 à 21h sur France 5.