Un Si Grand Soleil Spoiler : Lucas va loin, Sybille fait une annonce choc ! (épisode du 21 novembre)

Un si grand soleil spoiler épisode 1798 du 21 novembre 2025 – Lucas et Dimitri vont être pris au piège dans quelques jours dans votre série quotidienne « Un si grand soleil ». En effet, Sybille menace de les faire tomber pour trafic de contrefaçon et exige qu’ils récupèrent des montres cachées dans une commande d’huiles essentielles réceptionnée chez L Cosmétiques.











Lucas va obtempérer malgré lui. Chez L Cosmétiques, ils profitent du départ d’Enric et des autres pour déjeuner. Ils ouvrent les cartons et récupèrent les montres… Il manque de se faire choper mais finit par s’en sortir, il remet les montres à Dimitri qui l’attend à l’extérieur.

Lucas a eu très peur, Enric le trouve bizarre quand il revient… Le soir, Dimitri et Lucas remettent les montres à Sybille, qui leur donne leur argent. Mais alors que Lucas veut repartir aussitôt et annonce qu’il ne veut plus jamais la revoir, Sybille fait une annonce choc : ce coup n’était qu’un test, ce n’est que le début ! Elle les tient, le piège se referme sur eux !

