Ici Tout Commence spoiler : Pénélope fait un aveu choc (vidéo épisode du 21 novembre)

Ici tout commence spoiler – Pénélope n’est pas au meilleur de sa forme en ce moment dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Et dans quelques jours, on peut dire que les choses ne vont pas s’arranger : elle doit faire équipe avec Ninon et Gary aux examens !











A bout, Pénélope finit par avouer à Billie et Gaêtan avoir couché avec Gary dans un moment de faiblesse. Billie comprend que ça doit être compliqué de faire équipe avec lui mais Pénélope ajoute que comme si ça ne suffisait pas, Ninon a un méga crush pour Gary ! La petite soeur de Pénélope les rejoint et se réjouit de leur trio pour les exams…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1311 du 21 novembre 2025 : Pénélope panique

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.



Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.