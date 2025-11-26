

La Grande Librairie du 26 novembre 2025, les invités et le sommaire ce soir sur France 5 – Augustin Trapenard vous donne rendez-vous ce mercredi soir en direct sur France 5 pour un numéro inédit du magazine littéraire « La Grande Librairie ».





Rendez-vous dès 21h05 en direct sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







La Grande Librairie du 26 novembre 2025 : invités et sommaire

Événement dans La Grande Librairie : Augustin Trapenard ouvrira l’émission avec un entretien en tête-à-tête avec l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Dans un second temps, place aux sciences, au plaisir de comprendre… et aux inquiétudes qui pèsent sur l’avenir du savoir, en compagnie d’Étienne Klein, Françoise Combes, Christophe Galfard et Vinciane Despret.

🟨 Vinciane Despret — Dieu, Darwin, tout et n’importe quoi (Les Arènes)

La philosophe et éthologue Vinciane Despret explore, dans son nouveau livre, l’ingéniosité surprenante des êtres vivants à travers des histoires étonnantes et amusantes. On y croise une gazelle délattrice, un poisson cocu ou encore un oiseau « féministe », autant d’exemples qui révèlent la créativité de l’évolution.



🟩 Christophe Galfard — La vie à portée de main (Albin Michel)

Christophe Galfard propose un voyage fascinant au cœur du vivant et des découvertes scientifiques qui ont bouleversé notre vision du monde. Il montre notamment que l’être humain est un cousin éloigné de toutes les formes de vie terrestre et invite à dépasser l’idée selon laquelle l’homme serait au centre de tout.

🟥 Françoise Combes — Genre et sciences (Odile Jacob)

L’astrophysicienne Françoise Combes, professeure au Collège de France et présidente de l’Académie des sciences, aborde les enjeux de transmission et de représentation des femmes dans les milieux scientifiques. Elle dirige un ouvrage collectif qui met en lumière leur sous-représentation et propose des pistes pour y remédier.

🟦 Étienne Klein — Éloges du dépassement (Flammarion)

Le physicien et philosophe Étienne Klein discute, en compagnie de l’astronaute Thomas Pesquet, des grands défis scientifiques d’aujourd’hui et de demain. À travers cette conversation dirigée par Ulysse Manhes, il redonne tout son sens à la notion de progrès et interroge notre capacité à nous dépasser.

🟧 Boualem Sansal — Entretien exceptionnel

Fraîchement libéré, l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal revient sur les conditions de son incarcération, les peurs et les espoirs qui l’ont traversé durant son année de détention. Il partage également sa vision du monde et son combat pour la liberté, dans un tête-à-tête événement.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « La Grande Librairie » ce mercredi 26 novembre 2025 à 21h sur France 5.