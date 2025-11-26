Ici Tout Commence spoiler : Zoé confronte Lionel ! (vidéo épisode du 28 novembre)



Ici tout commence spoiler – Lionel va traverser une phase de déprime dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, Fleur va quitter leur coloc pour retourner vivre à l’internat !











Lionel aurait-il des sentiments plus forts que de l’amitié pour Fleur ? Zoé va découvrir qu’il passe son temps devant des matchs de foot sans intérêt car il ressent un grand vide… Elle décide de le confronter et lui donne des conseils pour la revoir rapidement.

Lionel va-t-il écouter sa soeur et sortir de son canapé ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1316 du 28 novembre 2025 : Zoé confronte Lionel sur Fleur

