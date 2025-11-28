Les 12 Coups de Midi : Cyprien éliminé avant le 2 décembre ? La rumeur enfle !



Une rumeur de plus en plus insistante agite les fans des « 12 coups de midi ». Selon plusieurs témoignages provenant du public présent lors des tournages, Cyprien devrait être éliminé avant le 2 décembre, date jusqu’à laquelle les émissions déjà enregistrées sont programmées à l’antenne. Une information qui, si elle se confirmait, signifierait que la fin du parcours du maître de midi est déjà scellée… mais encore totalement invisible pour les téléspectateurs.











Les derniers tournages du jeu de TF1 ont eu lieu le 11 septembre. Après cette date, Jean-Luc Reichmann s’est envolé pour tourner les nouveaux épisodes de sa série « Léo Mattéï », ce qui a mis le jeu en pause pendant plusieurs semaines. Les enregistrements ne reprendront que lundi prochain. Autrement dit, toutes les émissions jusqu’au 2 décembre sont déjà “en boîte”.

Et c’est précisément dans ces émissions déjà tournées que la rumeur situe l’élimination de Cyprien. Plusieurs personnes présentes dans le public affirment que le champion aurait perdu son statut de maître de midi lors d’un de ces enregistrements. Comme toujours, aucune confirmation officielle : TF1 et la production gardent le silence complet, comme à leur habitude face aux fuites.

À l’antenne pourtant, Cyprien continue tranquillement son parcours et rien ne laisse encore deviner une quelconque défaite. Mais si la rumeur dit vrai, sa chute serait imminente, et les téléspectateurs la découvriraient d’ici quelques jours seulement.



Info ou intox ? Difficile de démêler le vrai du faux. Ce qui est certain, c’est que l’attente ne sera pas longue : la réponse arrivera très bientôt, au rythme des épisodes déjà enregistrés.