Ici Tout Commence spoiler : Ferdinand choque tout le monde avec… (vidéo épisode du 2 décembre)

Ici tout commence spoiler – On peut dire que Ferdinand est loin de faire l’unanimité à l’institut Auguste Armand dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Et dans quelques jours, il va choquer les autres élèves avec… sa playlist !


Anouk lance un défi aux élèves pendant son cours. Et celui qui gagne peut imposer sa playlist aux autres ! Gaspard, qui connait les goûts musicaux de son coloc, craint le pire et décide même d’aider Fleur à gagner ! Mais c’est raté, Ferdinand remporte la victoire et balance avec joie sa playlist… De la musique classique, tout le monde déchante !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1318 du 2 décembre 2025 : Ferdinand impose sa playlist

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.


