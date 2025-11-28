Ici Tout Commence spoiler : Ferdinand choque tout le monde avec... (vidéo épisode du 2 décembre)



Ici tout commence spoiler – On peut dire que Ferdinand est loin de faire l’unanimité à l’institut Auguste Armand dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Et dans quelques jours, il va choquer les autres élèves avec… sa playlist !











Anouk lance un défi aux élèves pendant son cours. Et celui qui gagne peut imposer sa playlist aux autres ! Gaspard, qui connait les goûts musicaux de son coloc, craint le pire et décide même d’aider Fleur à gagner ! Mais c’est raté, Ferdinand remporte la victoire et balance avec joie sa playlist… De la musique classique, tout le monde déchante !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1318 du 2 décembre 2025 : Ferdinand impose sa playlist

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.



Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.