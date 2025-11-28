Un Si Grand Soleil Spoiler : Lucas se fait surprendre, Richard mord à l’hameçon (épisode du 2 décembre)



Un si grand soleil spoiler épisode 1805 du 2 décembre 2025 – Lucas va de nouveau passer à l’action chez L Cosmétiques dans quelques jours dans votre série quotidienne « Un si grand soleil ». Et cette fois, on peut dire qu’il va aller beaucoup trop loin !











Lucas va aller jusqu’à placer une caméra dans le bureau de Bertier afin de le voir taper son mot de passe sur son ordinateur. Il va ensuite passer une commande de contre-façon en Chine ! Une commande qui sera livrée dans quelques jours avec pas moins de 20 cartons qu’il faudra réceptionner en pleine nuit avec Dimitri !

En sortant du bureau de Bertier de nuit après avoir passé la fameuse commande, Lucas se fait surprendre par le gardien de nuit !… Par chance, il réussit à lui faire croire qu’il cherchait simplement ses clés égarées un peu plus tôt quand il était venu prendre un café.

Pendant ce temps là, Richard mord à l’hameçon du piège tendue par Alix… Il l’invite chez lui ! Ulysse est inquiet et insiste pour l’accompagner mais Alix minimise et pense qu’il n’est pas dangereux…



