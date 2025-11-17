Les 12 coups de midi du 17 novembre : Cyprien se loupe, plus qu’une case sur l’étoile mystérieuse !



Les 12 coups de midi du 17 novembre 2025, 60ème victoire de Cyprien – C’est une 60ème victoire qu’a signé Cyprien ce lundi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Et alors qu’il ne reste plus qu’une seule case sur l’étoile mystérieuse, il s’est loupé sur la dernière question du Coup de Maître et n’a donc pas pu tenter sa chance !











Les 12 coups de midi du 17 novembre, plus qu’une seule case sur l’étoile mystérieuse

Avec 300 euros à partager, Cyprien fait monter sa cagnotte personnelle au total de 248.045 euros de gains et cadeaux. Sur l’étoile mystérieuse, qui sera entièrement dévoilée demain, c’est bien le visage de Tom Hanks qui a commencé à apparaitre ce midi.

Explications des indices :

– La route 163 / Monument Valley → fait référence à « Forrest Gump », quand le personnage s’arrête de courir sur cette route mythique.

– Le chapeau de cow-boy → clin d’œil à Woody, le cow-boy dont Tom Hanks prête sa voix dans « Toy Story ».

– Le buste d’Aphrodite → symbole de l’amour et de la beauté, rappelant les comédies romantiques de Tom Hanks comme « Nuits blanches à Seattle » et « Vous avez un message ».

– L’avion de ligne → référence à « Sully », dans lequel Tom Hanks incarne le pilote Chesley Sullenberger qui fait amerrir un avion sur l’Hudson.

– Le poisson et la noix de coco pour « Seul au monde » : le film contient des scènes emblématiques où le personnage de Tom Hanks pêche, attrape et cuisine du poisson pour survivre sur l’île

– Le parachutiste peut faire référence au film « Il faut sauver le soldat Ryan », mais aussi à « Toy Story »

– La lune pour « Apollo 13 »

Noms déjà proposés : Pierre Niney, Bryan Cranston, Johnny Depp, Pierre Gasly, Matthew McConaughey, Will Smith



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 17 novembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce lundi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+