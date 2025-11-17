

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 17 novembre 2025, le sommaire – Ce lundi après-midi et pour bien débuter la semaine sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit et une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Ça commence aujourd’hui du 17 novembre 2025 à 13h55

sujet non communiqué

Et à 15h : « Orphelines, c’est un être très cher qui les a recueillies » (rediffusion)

Les invitées de Faustine Bollaert, toutes orphelines depuis leur jeunesse, rendent hommage à celles qu’elles considèrent comme leurs « sauveuses », ces figures essentielles sans qui elles ne seraient peut-être pas là aujourd’hui pour témoigner de l’amour qu’elles leur portent. Noémie, dont les parents sont décédés à trois ans d’intervalle après une enfance heureuse, a été recueillie avec son frère par leur tante Paola, devenue pour elle une véritable héroïne. Tiffany, adoptée au Brésil à trois mois et devenue orpheline une seconde fois à 15 ans après la mort accidentelle de ses parents adoptifs, a trouvé en sa grand-mère une seconde maman irremplaçable. Quant à Julia, qui a perdu sa mère à dix mois puis son père à 13 ans, elle a été élevée par sa grand-mère Bernadette, aujourd’hui âgée et hospitalisée, à qui elle souhaite rendre hommage pour sa force, sa tendresse et son dévouement infini.



Publicité





Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.