« Love story à Noël » : votre téléfilm de Noël ce 17 novembre sur TF1 (histoire, interprètes)

« Love story à Noël » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 17 novembre 2025 – Pour bien commencer la semaine, c’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend ce lundi après-midi sur TF1. Aujourd’hui, il s’intitule « Love story à Noël ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Love story à Noël » : l’histoire, le casting (inédit)

Bowyn, célèbre chanteuse pop sur le point de sortir un album de Noël, a juré de rester célibataire. Pourtant, sa rencontre avec Drew, un footballeur devenu son admirateur grâce à sa nièce, bouleverse ses plans. Entre eux, le courant passe immédiatement, mais Bowyn insiste pour garder leur histoire secrète. De son côté, Drew vit mal de devoir mentir à sa famille et à ses amis. Les choses se compliquent encore lorsqu’un ex de Bowyn publie une conversation manipulée pour nuire à la chanteuse. Entre la pression médiatique, les rumeurs et les doutes constants de Drew — longtemps éclipsé par son frère et persuadé de ne pas être à la hauteur — leur histoire d’amour devient un véritable parcours du combattant.



Avec : Jessica Lord (Bowyn Sykes), Laith Wallschleger (Drew « Gonzo » Gonville), Jeannie Mai (Mira Vu), Haley Kalil (Nicole Gonville)

Notez qu’il sera suivi à 16h de la rediffusion « Coup de foudre au marché de Noël ».

« Noël à Notting Hill » : l’histoire et le casting

Georgia, éducatrice spécialisée auprès d’enfants en difficulté, se rend à Londres pour y passer Noël avec sa petite sœur Lizzie et faire la connaissance de son petit ami. Au marché de Notting Hill, elle croise par hasard le séduisant et énigmatique Graham, qui la charme immédiatement. Ce qu’elle ne sait pas, c’est que Graham est le frère d’Henry, le fiancé de sa sœur… et surtout une véritable star du football national.

Avec : William Moseley (Graham Savoy), Sarah Ramos (Georgia Bright), Joelle Rae (Lizzie Bright), Peter Rothwell (Henry)