Les 12 coups de midi du 18 novembre : Cyprien échoue face à l’étoile mystérieuse dévoilée, qui est apparu ?

Les 12 coups de midi du 18 novembre 2025, 61ème victoire de Cyprien – Nouvelle victoire de Cyprien ce mardi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi » alors que l’étoile mystérieuse est désormais entièrement dévoilée. Il a buté sur deux questions du Coup de Maître et n’a donc pas pu tenter de la décrocher alors qu’il a reconnu la célébrité qui est apparue !











Les 12 coups de midi du 18 novembre, plus aucune ase sur l’étoile mystérieuse

Avec 300 euros à partager, Cyprien voit sa cagnotte totaliser 248.145 euros de gains et cadeaux. Sur l’étoile mystérieuse, plus aucune case et c’est bien le visage de Tom Hanks qui est apparu ce midi.

Explications des indices :

– La route 163 / Monument Valley → fait référence à « Forrest Gump », quand le personnage s’arrête de courir sur cette route mythique.

– Le chapeau de cow-boy → clin d’œil à Woody, le cow-boy dont Tom Hanks prête sa voix dans « Toy Story ».

– Le buste d’Aphrodite → symbole de l’amour et de la beauté, rappelant les comédies romantiques de Tom Hanks comme « Nuits blanches à Seattle » et « Vous avez un message ».

– L’avion de ligne → référence à « Sully », dans lequel Tom Hanks incarne le pilote Chesley Sullenberger qui fait amerrir un avion sur l’Hudson.

– Le poisson et la noix de coco pour « Seul au monde » : le film contient des scènes emblématiques où le personnage de Tom Hanks pêche, attrape et cuisine du poisson pour survivre sur l’île

– Le parachutiste peut faire référence au film « Il faut sauver le soldat Ryan », mais aussi à « Toy Story »

– La lune pour « Apollo 13 »

Noms déjà proposés : Pierre Niney, Bryan Cranston, Johnny Depp, Pierre Gasly, Matthew McConaughey, Will Smith



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 18 novembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mardi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+