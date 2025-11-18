

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 18 novembre 2025, le sommaire – Ce mardi après-midi et comme chaque jour sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit et une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Ça commence aujourd’hui du 18 novembre 2025 à 13h55 « En quête de sensations fortes, ils ont failli mourir » (inédit)

Cet après-midi, « Ça commence aujourd’hui » vous propose un numéro inédit intitulé « En quête de sensations fortes, ils ont failli mourir ». Guidés par Faustine Bollaert, plusieurs invités partagent des témoignages bouleversants : leur passion pour l’adrénaline et les sports extrêmes — que ce soit en parachute, à vélo ou sur la neige — a bien failli leur coûter la vie. Entre frissons, erreurs fatales et résilience, ils racontent comment chaque instant a été un risque calculé, et comment ils ont surmonté l’impensable. Une émission à la fois puissante et inspirante.

Et à 15h : « GIGN : des hommes pas comme les autres » (rediffusion)

Cet après-midi, Faustine Bollaert accueille trois gendarmes d’exception du GIGN, l’unité d’élite de la gendarmerie nationale spécialisée dans les interventions les plus dangereuses et la gestion de crises extrêmes. Sandrine, l’une des quatre seules femmes plongeuses opérationnelles, Thierry, qui revient avec émotion sur ses 18 années passées au sein de cette unité hors du commun, et David, ancien négociateur, partagent leurs expériences marquantes et leurs missions restées dans les mémoires. Chacun, avec sa spécialité — plongeuse, tireur d’élite ou négociateur — nous plonge au cœur de l’action et dévoile les exigences, les risques et le savoir-faire unique du GIGN.



Publicité





Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.