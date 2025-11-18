« Un Noël à couper le souffle » : votre téléfilm de Noël ce 18 novembre sur TF1 (histoire, interprètes)



Publicité





« LUn Noël à couper le souffle » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 18 novembre 2025 – Ce mardi après-midi sur TF1, c’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend. Aujourd’hui, il s’intitule « Un Noël à couper le souffle ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







Publicité





« Un Noël à couper le souffle » : l’histoire, le casting (inédit)

Holly, souffleuse de verre, saisit l’occasion inespérée de prêter main-forte à son idole sur un célèbre marché de Noël. Mais son enthousiasme se heurte vite au comportement glacial de Jack, le responsable du site.



Publicité





Avec : Laura Vandervoort (Holly James), Darrin Baker (Walter Gregson), Tristen Huang (Kenzie), Stephen Huszar (Jack Dubois)

Notez qu’il sera suivi à 16h de la rediffusion « Le fabuleux marché de Noël ».

« Le fabuleux marché de Noël » : l’histoire et le casting

Heidi, jeune souffleuse de verre spécialisée dans les boules de Noël peintes à la main, rêve de vendre ses créations au marché de Noël de Heidelberg, berceau de sa famille. Lorsqu’elle apprend qu’elle y obtiendra un stand, elle s’envole pour l’Allemagne et s’installe chez une famille chaleureuse qui perpétue avec ferveur les traditions de l’Avent. Leur fils, Lukas, graveur sur bois et ébéniste, partage sa sensibilité artistique, et tous deux se rapprochent peu à peu. Mais à leur arrivée, les colis contenant les boules de Heidi sont introuvables, puis finalement livrés… en morceaux. Avec le soutien de la famille, Heidi et Lukas unissent alors leurs talents pour sauver la situation et offrir au public des créations dignes de la magie de Noël.

Avec : Ginna Claire Mason (Heidi), Frédéric Brossier (Lukas), Nick Wilder (Rudi), Rebecca Immanuel (Christina)