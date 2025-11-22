

Reportages découverte du 22 novembre 2025, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Reportages découverte » ce samedi après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Reportages découverte du 22 novembre 2025 : au sommaire ce samedi

A 13h40 : « Lille l’extravagante » (inédit)

Avec plus d’un million d’habitants, Lille devient une véritable fête à la nuit tombée. De Wazemmes à la Grand-Place en passant par le Vieux-Lille, la ville révèle son énergie et ses personnages hauts en couleur. Du crépuscule à l’aube, nous suivons ceux qui font battre le cœur des nuits lilloises.

À Wazemmes, Monique, 71 ans, figure emblématique du bar « Le Cheval Blanc », organise chaque année un bal géant pour 2 500 personnes, lançant la fête du haut de son cheval en bois de trois mètres. Philippe et Gwladys, chasseurs de paranormal, profitent de la nuit pour explorer les lieux hantés. Leur prochaine enquête : un ancien fort militaire du XIXᵉ siècle. La police secours — Maxime, Sarah et Arthur — patrouille de 18h à 6h, entre interventions pour violences domestiques et débordements de fêtards. À « La Chicorée », brasserie iconique près de la Grand-Place, Raphaël et son équipe se préparent à servir des centaines de couverts durant la Braderie. Et Myriam, alias Mimi la frite, tient l’une des dernières baraques à frites ouvertes tard, devenue un passage obligé des noctambules lillois.



Et à 14h50 dans Grands Reportages « Les défis des MOF » (rediffusion)

Le titre de Meilleur Ouvrier de France, symbole d’excellence, exige une préparation intense et souvent menée en parallèle de la vie professionnelle. Pendant un an, nous avons suivi quatre candidats qui se lancent pour la première fois dans ce concours hors norme.

Julien, ferronnier d’art dans les Landes, a mis sa forge entre parenthèses pour créer son chef-d’œuvre, soutenu par sa famille.

Nicolas, jardinier-paysagiste à Hossegor, doit transformer 700 m² de jardin public en un espace d’exception, malgré une météo difficile.

À Paris, Sirpa, costumière, doit réaliser une robe de soirée en 32 heures.

Éric, sertisseur et chef d’entreprise, vise le titre pour transmettre son savoir-faire à ses équipes.

Entre passion et pression, chacun doit repousser ses limites et accepter de nombreux sacrifices pour toucher du doigt la perfection.