Les 12 coups de midi du 6 novembre : Cyprien fait très fort, nouveaux indices sur l’étoile mystérieuse

Les 12 coups de midi du 6 novembre 2025, 49ème victoire de Cyprien – Cyprien a fait fort ce jeudi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». En effet, pour sa 49ème victoire, il a signé un Coup de Maître à 30.000 euros !











Les 12 coups de midi du 6 novembre, de nouveaux indices sur l’étoile mystérieuse

Cyprien fait grimper sa cagnotte au total de 217.095 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, de nouveaux indices commencent à apparaitre en haut. On devrait en savoir plus de demain alors que l’on voit maintenant le buste en entier : il s’agit d’Aphrodite, la déesse de l’Amour ! Cyprien a proposé, sans succès, le nom de Matthew McConaughey.

Indices présents sur l’étoile : la route 163 qui mène à Monument Valley aux Etats-Unis; un chapeau de cow-boy, le buste d’Aphrodite.

Noms déjà proposés : Pierre Niney, Bryan Cranston, Johnny Depp, Pierre Gasly, Matthew McConaughey



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 6 novembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce jeudi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+