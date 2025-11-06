Les 12 coups de midi du 6 novembre : Cyprien fait très fort, nouveaux indices sur l’étoile mystérieuse

Par /

Publicité

Les 12 coups de midi du 6 novembre 2025, 49ème victoire de Cyprien – Cyprien a fait fort ce jeudi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». En effet, pour sa 49ème victoire, il a signé un Coup de Maître à 30.000 euros !


Les 12 coups de midi du 6 novembre : Cyprien fait très fort, nouveaux indices sur l'étoile mystérieuse
Capture TF1


Publicité

Les 12 coups de midi du 6 novembre, de nouveaux indices sur l’étoile mystérieuse

Cyprien fait grimper sa cagnotte au total de 217.095 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, de nouveaux indices commencent à apparaitre en haut. On devrait en savoir plus de demain alors que l’on voit maintenant le buste en entier : il s’agit d’Aphrodite, la déesse de l’Amour ! Cyprien a proposé, sans succès, le nom de Matthew McConaughey.

Indices présents sur l’étoile : la route 163 qui mène à Monument Valley aux Etats-Unis; un chapeau de cow-boy, le buste d’Aphrodite.

Noms déjà proposés : Pierre Niney, Bryan Cranston, Johnny Depp, Pierre Gasly, Matthew McConaughey


Publicité

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 6 novembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce jeudi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+

A LIRE AUSSI
Audiences 5 novembre 2025 : « Ness et Rayan » leader devant « S.W.A.T »
Audiences 5 novembre 2025 : « Ness et Rayan » leader devant « S.W.A.T »
« Section de recherches » : vos épisodes ce soir sur TF1 (6 novembre 2025)
« Section de recherches » : votre épisode ce soir sur TF1 (6 novembre 2025)
« Stars à domicile » va faire son grand retour sur TF1 avec Pierre Garnier et Matt Pokora !
« Stars à domicile » va faire son grand retour sur TF1 avec Pierre Garnier et Marine !
« Un Noël plein de lumières » : votre téléfilm de Noël ce 5 novembre sur TF1 (histoire, interprètes)
« Un Noël plein de lumières » : votre téléfilm de Noël ce 5 novembre sur TF1 (histoire, interprètes)


Publicité


Retour en haut