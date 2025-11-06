Demain Nous Appartient du 6 novembre : Valentine fait un choix, Fred démasqué (résumé + vidéo épisode 2069 en avance)



Demain nous appartient du 6 novembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2069 de DNA – Valentine va faire un choix au sujet de Charles ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Et Fred va voir son secret démasqué par Samuel…





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 6 novembre 2025 – résumé de l’épisode 2069

Au Spoon, Diane retrouve Jordan pour son cours de soutien. Judith en profite pour se présenter et l’interroger sur son père, mais Diane se braque et s’enfuit précipitamment, refusant l’aide de Jordan. Intrigués par son comportement, Judith et Jordan pensent qu’elle cache quelque chose. Plus tard, Luc Colin, le père de Diane, arrive au Spoon et apprend qu’elle est déjà partie. Au lycée, Diane confie ses craintes à sa sœur Esmée, qui lui conseille de calmer les soupçons de Jordan sans en parler à leur père, qu’elles surnomment “Gueuledemort”.

Diane s’excuse ensuite auprès de Jordan et décide d’arrêter les cours de soutien. Profitant d’un moment d’inattention, Jordan fouille dans son sac et découvre une bombe au poivre et une alarme de sécurité. Surpris par Erica, il est convoqué avec Diane, qui le couvre habilement devant la proviseure. Mais une fois seuls, elle le confronte. Jordan promet d’arrêter de chercher.



Diane raconte tout à Esmée, qui estime qu’il est temps d’en parler à leur père malgré la peur de sa sœur. Pendant ce temps, Jordan confie à Judith ce qu’il a découvert. En cherchant l’adresse des Colin, ils découvrent que Luc est lithothérapeute et imaginent que les deux sœurs pourraient être sous l’emprise d’une secte.

De son côté, Valentine confronte Charles après avoir découvert qu’il a bien tué Laure Cotentin et Alban Perret. Malgré ses dénégations, elle rompt et comprend que Philippine l’a couvert. Effondrée, elle retrouve Bruno au Little Spoon pour se changer les idées. Charles, paniqué à l’idée d’être dénoncé, envisage de fuir. Il tente d’obtenir une dernière conversation avec Valentine, qui lui promet de ne rien dire à la police mais lui tourne définitivement le dos.

Au lycée, Fred et Samuel échangent par erreur leurs téléphones. Fred découvre les messages d’une certaine Sonia sur le portable de Samuel, tandis que ce dernier apprend que Fred a rendez-vous avec la psychologue Dr Alavoine. En se renseignant, Samuel découvre qu’elle est spécialiste des troubles bipolaires et fait le lien avec les médicaments trouvés au boot camp…

VIDÉO Demain nous appartient du 6 novembre- extrait de l’épisode

