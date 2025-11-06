Ça commence aujourd’hui du 6 novembre 2025 : sommaire et extrait vidéo



Ça commence aujourd'hui du 6 novembre 2025, le sommaire – Ce jeudi après-midi et comme chaque après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd'hui ». Aujourd'hui, un inédit suivi d'une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2







Ça commence aujourd’hui du 6 novembre 2025 à 13h55 : « Personnalités : pourquoi ont-ils fait le choix de cacher leur maladie ? » (inédit)

Dans ce numéro inédit de « Ça commence aujourd’hui », Faustine Bollaert donne la parole à des personnalités qui ont longtemps choisi de taire leur maladie. Par pudeur, par peur du regard des autres ou pour protéger leur carrière, elles ont vécu leur combat dans le secret. Aujourd’hui, elles brisent le silence et racontent, avec émotion et sincérité, les raisons de ce choix et la force qu’il leur a fallu pour affronter la maladie loin des projecteurs.

Et à 15h : « L’infidélité s’est immiscée dans leur couple » (rediffusion)

Faustine Bollaert accueille des couples qui ont su surmonter l’épreuve de l’infidélité. Céline et Tanguy ont traversé de lourdes épreuves dès le début de leur histoire, entre une grossesse interrompue et une trahison en 2020, alors qu’ils attendaient un enfant. Pourtant, leur amour en est sorti renforcé. De leur côté, Sophie et Nicolas ont connu un parcours chaotique : bien qu’il ne souhaitait pas de relation durable, Nicolas a accepté une FIV, avant d’annoncer à sept mois de grossesse qu’il avait rencontré une autre femme. Après bien des difficultés, ils sont aujourd’hui les heureux parents de quatre enfants. Enfin, Maïti et son mari ont vu leur couple évoluer après trente ans de mariage, lorsque Maïti a vécu une brève liaison avec Javier, un homme rencontré en avion. Avec l’accord de son époux, cette expérience n’a fait que raviver la flamme entre eux.



Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.