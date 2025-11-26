Demain Nous Appartient spoiler : Alex provoque un accident ! (vidéo épisode du 1er décembre)



Publicité





Demain nous appartient spoiler – Alex va provoquer un accident aux Halles dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, il va retourner parler de Sylvain à Christelle et ça va mal tourner !…











Publicité





Alors qu’il tente d’apaiser les tensions, Alex énerve encore plus Christelle… Elle en a marre qu’il vienne lui parler de Sylvain et finit par s’emporter ! Résultat, en coupant des fleurs, Christelle se blesse à la main ! Elle a très mal, elle pense avoir touché un nerf. Alex va devoir l’emmener d’urgence à l’hôpital.

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Georges fait une confidence choc à Victoire (vidéo épisode du 1er décembre)

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2085 du 1er décembre 2025 : Christelle se blesse aux Halles

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.