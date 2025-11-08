« Mort sur la piste » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 3 (8 novembre 2025)



Publicité





« Mort sur la piste » c’est le téléfilm rediffusé ce samedi soir sur France 3. Une plongée dans les coulisses du monde automobile, dans le cadre mythique du circuit des 24 Heures du Mans, avec Jason Priestley pour la première fois dans une fiction française.





A voir ou revoir dès 21h10 ou avant-première, streaming vidéo puis replay sur France.TV.







Publicité





« Mort sur la piste » : histoire, résumé

Au printemps 2023, à l’approche du centenaire de la mythique course automobile au rayonnement mondial, les écuries et les pilotes se préparent fébrilement.

Alors que les premiers essais des 24 Heures du Mans viennent tout juste de commencer, le corps d’un pilote est retrouvé sur la piste — manifestement déposé là intentionnellement. La capitaine Sabrina Nedjard est chargée de l’enquête, épaulée de manière exceptionnelle par Ryan Martin, un officier du LAPD présent dans le cadre d’un échange international.



Publicité





Leur investigation les conduit au cœur des paddocks et des ateliers d’une écurie familiale bien connue au Mans, où les tensions entre un père autoritaire et charismatique et ses enfants se ravivent sous la pression de la compétition. Mais très vite, un autre secret éclate : le policier américain n’est pas un simple observateur… il est aussi un ancien pilote des 24 Heures du Mans, revenu pour des raisons bien plus personnelles qu’il ne veut l’admettre.

Interprètes et personnages

Avec Jason Priestley (Ryan Martin), Éléonore Bernheim (Sabrina Nedjard), Olivier Marchal (Antoine Palestro), Roby Schinasi (Thomas Palestro), Adèle Galloy (Camille Palestro), Jacques Bouanich (Dino)