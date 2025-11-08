N’oubliez pas les paroles du 8 novembre : la suite des masters ce soir sur France 2



N’oubliez pas les paroles les masters du 8 novembre 2025 – Ce soir sur France 2, place à la suite des masters 2025 de « N’oubliez pas les paroles ». A l’issue de cette soirée et après des semaines de compétition, vous allez connaitre les noms des qualifiés pour les quart de finale !





Rendez-vous dès 21h10 sur France 2 et sur France.TV pour voir ou revoir l’émission en replay.







N’oubliez pas les paroles du 8 novembre 2025 : le programme de votre soirée

Les Masters entrent dans le sprint final avant les quarts de finale ! La tension monte dans les Masters de “N’oubliez pas les paroles”, qui poursuivent leur course effrénée avec un prime décisif dans cette édition 2025 inspirée de la Ligue des Champions.

Après plusieurs semaines de duels acharnés entre les 32 maestros légendaires, place désormais à la dernière étape avant les quarts de finale.



Ce soir, les ultimes matchs de la première phase s’annoncent palpitants, avec au programme des affrontements entre les huit meilleurs maestros du jeu. Six rencontres cruciales attendent les candidats, qui tenteront soit de confirmer leur position au classement, soit de décrocher leur billet pour la suite de l’aventure.

Parmi les figures emblématiques du micro d’argent, on retrouvera Benoît, Margaux, Laurens, Manon, Renaud, Jennifer, Natacha, Charlotte, et bien d’autres visages bien connus, prêts à livrer des duels d’une rare intensité, où chaque mot oublié peut tout faire basculer.

À ce stade, le moindre point peut faire la différence : certains maestros peuvent déjà espérer une qualification directe, tandis que d’autres devront se battre jusqu’au bout pour décrocher leur place en barrages.

Entre émotions, performances vocales et retournements de situation, Nagui sera aux commandes d’une soirée sous haute tension.

➡️ Alors, qui décrochera son ticket pour les quarts de finale ? Réponse ce soir sur France 2 !