Matlock du 8 novembre 2025 : vos épisodes ce soir sur M6



Publicité





Matlock du 8 novembre 2025 – Ce samedi soir, M6 poursuit la diffusion de la nouvelle série « Matlock ». Au programme ce soir faute d’audience, les 9 derniers épisodes inédits à la suite !





A découvrir ce soir sur M6 dès 21h10 ou sur M6+ pour le replay.







Publicité





Matlock du 8 novembre 2025 : vos épisodes inédits

Saison 1 – épisode 11 : Mensonge et trahison

Alors qu’Olympia se voit confier une affaire d’espionnage industriel au sein d’une start-up technologique, Matty traverse une période difficile. Elle doit affronter la colère de Sarah et les soupçons persistants de Shae, qui ne la lâche pas d’une semelle.

Saison 1 – épisode 12 : À qui la faute ?

Olympia prend en charge le divorce d’une femme rencontrée lors de son bénévolat. Cette dernière réclame à son mari, un riche homme d’affaires, une pension alimentaire équitable. Mais lorsque celui-ci engage Julian pour obtenir la garde exclusive de leur fils, le dossier devient personnel pour les deux avocats. Cette affaire ravive chez Matty des souvenirs douloureux liés à sa fille et à la garde de son petit-fils.



Publicité





Saison 1 – épisode 13 : L’ours brun

Une action collective concernant des faits graves conduit l’équipe d’Olympia à enquêter sur une sororité. De son côté, Matty emmène son petit-fils Alfie à la journée des familles du cabinet Jacobson Moore, réveillant en elle des émotions inattendues.

Saison 1 – épisode 14 : Les sœurs ennemies

Contre l’avis de ses collègues, Olympia fait appel à des consultants externes pour la sélection du jury, écartant ainsi Shae. Cette décision fragilise leur dossier et accroît les tensions au sein de l’équipe. Pendant ce temps, Bitsy rend une visite surprise à sa sœur et découvre l’enquête secrète menée par Matty…

Saison 1 – épisode 15 : Message subliminal

L’avenir d’Olympia au sein du cabinet est en jeu : sa promotion au poste d’associée dépend de sa capacité à faire interdire la commercialisation d’une boisson potentiellement dangereuse.

Saison 1 – épisode 16 : L’affaire Johnson

Matty poursuit son chantage envers Madame Belvin pour découvrir qui a dérobé les documents Wellbrexa. Pendant ce temps, Amina, la meilleure amie d’université d’Olympia, lui demande de rouvrir une affaire vieille de vingt et un ans, après la révélation d’une possible erreur judiciaire.

Saison 1 – épisode 17 : L’heure de vérité

Alors qu’Olympia semble enfin percer les mystères entourant Matty, une nouvelle urgence mobilise toute l’équipe. Amy, sur le point d’accoucher, veut divorcer dans la nuit pour échapper à son mari violent. Une véritable course contre la montre s’engage, autant pour Olympia que pour Matty…

Saison 1 – épisode 18 : Arcanes (1/2)

Sarah assure la défense de Dino, accusé d’avoir tué son associé Rob. Malgré des preuves vidéo accablantes, Dino nie farouchement les faits. Parallèlement, Matty et Olympia mènent une enquête sur des documents compromettants liés à Julian.

Saison 1 – épisode 19 : Arcanes (2/2)

Sarah fait face à son tout premier procès, une affaire de meurtre particulièrement complexe. Matty demande à Olympia de prouver que Julian n’a pas payé pour faire disparaître le dossier qu’elle cherchait. Mais Olympia découvre quelque chose d’encore plus troublant…

Matlock, rappel du synopsis

Madeline “Matty” Matlock, brillante avocate aujourd’hui septuagénaire, décide de reprendre du service au sein d’un prestigieux cabinet. Derrière son allure discrète et son attitude apparemment anodine, Matty cache une redoutable intelligence et un sens aigu de la stratégie, qu’elle met au service de ses affaires.

Affectée à Olympia (Skye P. Marshall), une avocate ambitieuse et déterminée, Matty se retrouve plongée dans un univers où la justice et la réussite personnelle se livrent une bataille sans merci. De son côté, Julian (Jason Ritter), l’ex-mari d’Olympia et fils du directeur du cabinet (Beau Bridges), ne tarde pas à être fasciné par la perspicacité et le talent hors du commun de Matty.