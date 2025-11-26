N’oubliez pas les paroles du 26 novembre : Angélique prête à passer un cap !



N’oubliez pas les paroles du mercredi 26 octobre 2025, 7 victoires pour Angélique

Dans le détail ce mercredi soir, Angélique a remporté la très belle somme de 10.000 euros sur la première émission mais rien du tout sur la seconde. Elle arrive ainsi au total de 40.000 euros en 7 victoires. Arrivera-t-elle à franchir la barre des 50.000 euros jeudi soir dans « N’oubliez pas les paroles » ?

N’oubliez pas les paroles du 26 novembre, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce mercredi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.