N’oubliez pas les paroles du 26 novembre : Angélique prête à passer un cap !

Par /

Publicité

N’oubliez pas les paroles du 26 novembre 2025, 7 victoires pour Angélique – Angélique a signé deux victoires ce mercredi soir dans le jeu quotidien de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». La maestro se rapproche déjà du joli cap des 50.000 euros de gains !


N'oubliez pas les paroles du 26 novembre : Angélique prête à passer un cap !
Capture FTV


Publicité

N’oubliez pas les paroles du mercredi 26 octobre 2025, 7 victoires pour Angélique

Dans le détail ce mercredi soir, Angélique a remporté la très belle somme de 10.000 euros sur la première émission mais rien du tout sur la seconde. Elle arrive ainsi au total de 40.000 euros en 7 victoires. Arrivera-t-elle à franchir la barre des 50.000 euros jeudi soir dans « N’oubliez pas les paroles » ?

N’oubliez pas les paroles du 26 novembre, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce mercredi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.

A LIRE AUSSI
Ça commence aujourd’hui du 26 novembre 2025 : le sommaire
Ça commence aujourd’hui du 26 novembre 2025 : le sommaire
Audiences 25 novembre 2025 : « Tom et Lola » leader devant « La France a un incroyable talent »
Audiences 25 novembre 2025 : « Tom et Lola » leader devant « La France a un incroyable talent »
« L’amour et les forêts » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur France 2 (26 novembre 2025)
« L'amour et les forêts » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur France 2 (26 novembre 2025)
N’oubliez pas les paroles du 25 novembre : Angélique continue, quels gains pour la maestro ?
N'oubliez pas les paroles du 26 novembre : Angélique prête à passer un cap !


Publicité


Retour en haut