Demain Nous Appartient spoiler : Georges fait une confidence choc à Victoire (vidéo épisode du 1er décembre)

Demain nous appartient spoiler – Sale période pour Georges dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Dans quelques jours, il va se retrouver dans de sales draps au commissariat après avoir volé un scellé car il croyait Bastien coupable.











Il va alors se confier à Victoire, son ex et meilleure amie. Elle comprend pourquoi il a fait ça et lui assure que ça va aller avec Mélody… Mais Georges lui confie que désormais, la confiance est brisée et il ne sait pas s’il va pouvoir surmonter ça ! Mélody lui a menti au sujet de son fils et même s’il est finalement innocent, il n’a plus confiance.

Georges finira-t-il par recoller les morceaux avec Mélody ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2085 du 1er décembre 2025 : Georges n’a plus confiance en Mélody

