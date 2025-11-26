Star Academy : Jeanne et Léo, et Lily et Théo L. nominés, qui doit rester ? (SONDAGE)



Publicité





Star Academy 2025 nominations semaine 6, sondage – C’est ce soir qu’ont été annoncés les nominés de la sixième semaine de la Star Academy 2025. Des nominations qui, comme toujours, sont un choc pour les élèves.











Publicité





Michael Goldman, le directeur, était au château pour annoncer aux élèves le verdict des professeurs. En cette semaine des destins liés et alors que Ambre et Sarah étaient immunisées, les 2 binômes nominés sont : Jeanne et Léo, et Lily et Théo L.. Notez que c’est déjà la seconde nomination de Théo L. alors que c’est une première pour les trois autres.

L’un des quatre élèves nominés sera éliminé samedi soir à l’issue du septième prime. Les téléspectateurs votent dès maintenant afin de sauver l’un des binômes tandis que le second verra son destin entre les mains des académiciens.

SONDAGE nominations semaine 6

Quel binôme doit rester au château ?

Publicité



Jeanne et Léo Lily et Théo L. Résultats Vote

A LIRE AUSSI : Star Academy du 26 novembre 2025 : nominations, résumé et replay de la quotidienne

Toutes les infos, vidéos et le live de la Star Academy est sur TF1+.