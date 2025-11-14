Pékin Express : quel binôme a été éliminé ? (résumé et replay épisode 2 du 14 novembre 2025)



Publicité





Ce vendredi soir, M6 diffusait le deuxième épisode de « Pékin Express : la route des glaces », une édition plus glaciale et éprouvante que jamais. Après le départ de Francis et Philippe la semaine dernière, cette nouvelle étape a offert son lot d’émotions, de chocs thermiques et de duels haletants.











Publicité





Et au terme d’une course pleine de suspense, ce sont Claire et Éric, les fiancés belges, qui ont été éliminés. Le couple, très complice depuis le début de l’aventure, quitte déjà la compétition.

Cap sur les steppes kazakhes, territoire sauvage et glacial

Pour cette deuxième étape, les binômes ont plongé au cœur des immenses steppes du Kazakhstan, une zone spectaculaire de plus de 2 000 kilomètres s’étendant entre la Chine, la Mongolie et la Russie.

Véritables symboles de la culture nomade, ces paysages XXL ont offert un décor absolument sublime… mais aussi un climat impitoyable, avec des températures pouvant descendre jusqu’à –30°C. Un environnement où chaque déplacement, chaque auto-stop et chaque épreuve se transforme en véritable défi physique.



Publicité





Le retour du Freeze Express : une pression permanente

Cette étape marquait également le grand retour d’une règle redoutée : le Freeze Express.

Son principe est simple mais impitoyable : être le premier à trouver et appuyer sur le buzzer, sinon, c’est un coup d’arrêt brutal dans la course.

Les candidats ont donc dû redoubler de rapidité, d’anticipation et de stratégie pour éviter le gel de leur progression. Un élément supplémentaire qui a rythmé la journée et multiplié les moments de tension.

Des soirées riches en émotions dans les familles kazakhes

À la tombée de la nuit, les binômes ont été accueillis dans des foyers kazakhs pour des soirées à la fois chaleureuses et bouleversantes. Entre échanges touchants, confidences intimes et découvertes culturelles, les candidats ont vécu des moments suspendus, loin de la compétition.

Certains duos se sont livrés à cœur ouvert, d’autres ont partagé des repas traditionnels ou participé aux coutumes locales, renforçant encore la dimension humaine de cette aventure. Rires, larmes, gratitude… Ces nuits resteront sans doute parmi les souvenirs les plus marquants de la saison.

Claire et Éric quittent l’aventure

Malgré leur bonne humeur, leur spontanéité et leur complicité évidente, Claire et Éric ont perdu le duel final et leur aventure s’arrête là.

👉 La semaine prochaine, la course continue et promet encore plus de froid, d’épreuves inédites et de surprises. Pékin Express : la route des glaces revient vendredi prochain à 21h10 sur M6.