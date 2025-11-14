Star Academy estimations : Théo L. en tête, Ema éliminée ? (SONDAGE)



Star Academy 2025 estimations nominations sondage – Dernières estimations de notre sondage Star Academy 2025 alors que c’est en ce moment que se déroule le 5ème prime et qu’à l’issue de cette soirée, un quatrième élève sera éliminé et ne retournera pas au château. Rappelons que cette semaine, Ema, Léane et Théo L. sont nominés.





Actuellement selon notre sondage, toujours titre purement indicatif, c’est Théo L. qui devrait être sauvé par les votes du public. Il compte une petite avance avec 43% des votes de notre sondage.







Léane est toujours 2ème avec 39% des votes de notre sondage tandis qu’Ema est dernière et au plus bas avec seulement 17,6%.

C’est donc serré entre Théo L. et Léane mais rappelons que si les téléspectateurs vont sauver l’un des trois nominés, c’est ensuite les élèves qui voteront entre les deux restants pour choisir qui retournera au château.



Ema sera-t-elle éliminée ce soir ? La réponse tout à l’heure sur TF1 !

Sondage Star Academy nominations semaine 4

