Star Academy : qui a été éliminé lors du 5ème prime ? (résumé + replay du 14 novembre 2025)

Star Academy, résumé du prime 5 du vendredi 14 novembre 2025 – C’est parti pour le cinquième prime de la saison 2025 de la Star Academy, présenté par Nikos Aliagas. Les 14 académiciens sont aux côtés d’anciens pour interpréter tous les hymnes des 4 dernières saisons : Louis, Enola et Anisha pour la promo 2022 sur « Ne partez pas sans moi », Lénie, Julien et Victorien pour la promo 2023 sur « Au bout de mes rêves », Marine Ebony, Franck et Charles pour la promo 2024 sur « Recommence moi ». Ils chantent tous ensemble « Voulez-vous », l’hymne de cette année.











Léa ouvre le bal de cette soirée sur « Read all about it » d’Emeli Sandé.

Nikos salue ensuite les nommés de la semaine : Ema, Léane et Théo L.

Marguerite interprète « Les filles les meufs » avec Mélissa et Lily. Et surprise : les filles de promo 2024 rejoignent Marguerite sur scène !



Message vidéo de Pierre Garnier, qui n’a pas pu être là ce soir.

Magnéto sur la venue de Marine au château cette semaine

Marine chante avec Ambre « Reste d’averse ».

Découverte du classement et moyennes de la semaine : 1 Anouk 16,8; 2 Bastiaan 16,3; 3 Melissa 15,7; 4 Sarah 15,1; 5 Théo P. 14,9; 6 Jeanne 14,7; 7 Ambre 14,6; 8 Léa 14,5; 8 Victor 14,5; 10 Lily 13,9; 11 Léo 13,5; 12 Léane 12,6; 13 Ema 11, et 14 Théo L. 10,6.

Place à la battle du top 3 : Anouk, Bastiaan et Mélissa s’affrontent sur « Je reviens te chercher » de Gilbert Bécaud. Papy vote pour Mélissa, Marlène vote pour Mélissa, Michaël vote pour Bastiaan, Sofia vote pour Anouk, et Jonathan vote pour Anouk. Il y a égalité, Michaël doit trancher : il vote pour Mélissa, qui remporte l’immunité ce soir !

Magnéto sur Lénie et Ebony

Lénie et Ebony chantent et dansent avec Sarah et Léa sur un medley Beyoncé. Jonathan les félicite, il salue la prestation mais aussi le travail et l’investissement.

Place à Enola, qui reprend « Si j’étais un homme » de Diane Tell avec Jeanne. Louis enchaine avec Ambre sur « It’s all coming back to me now » de Cécile Dion. Et Anisha chante « Hallelujah » avec Léa. On continue avec Victorien qui reprend « Quelques mots d’amour » de Michel Berger avec Lily. C’est ensuite Franck qui reprend « Pour ne pas vivre seul » avec Victor. Marlène est très émue.

On continue avec le tableau chanté / dansé : Anouk sur « Vampire » d’Olivia Rodrigo. Jonathan salue sa prestation et son déclic. Place à la découverte de la note : 15 ! Elle ne détrône donc pas Bastiaan, qui reste qualifié pour la tournée.

Place à l’auto-portrait de Jeanne. Elle enchaine « La bohème », « La Seine », « Mon idole », et son propre titre « Respire fort ». Sa femme lui fait la surprise de la rejoindre. Jeanne est très émue.

Les nommés défendent leur place chacun sur un titre : Ema sur « Secret » de Louane, Léane sur « Tu n’es plus là » d’Amel Bent, et Théo L. sur « En apesanteur » de Calogero.

On retrouve ensuite Vitaa qui chante un medley avec Léo et Victor.

Et c’est ensuite le Face à Face : aux côtés de Charles Doré, Sarah et Ambre s’affrontent sur « Skyfall » d’Adele. A la clé pour la gagnante : un avantage pour les prochaines évaluations ! Sofia annonce que c’est une victoire de Sarah !

Julien Lieb et Bastiaan partagent un duo sur « Autrement ».

On retrouve ensuite Théo P. qui a chanté avec Héléna sur scène au Zénith d’Angers.

Magnéto sur Michaël Goldman

Tous les académiciens chantent « Il y a » de Jean-Jacques Goldman, qu’ils ont réécrit pour faire une surprise au directeur. Il est très ému.

Théo L. sauvé par le public, Ema abandonne

23h55 : C’est l’heure du verdict. Théo L. a été sauvé par le public ! Les académiciens votent ensuite, y compris Théo P. en duplex. Victor n’arrive pas à faire son choix, Ema annonce vouloir céder sa place à Léane ! La production accepte, aucun élève ne vote. Ema est donc éliminée sur abandon !

Star Academy 2025, le replay du premier prime du 14 novembre

Rendez-vous demain à 17h15 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.