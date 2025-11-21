Pékin Express : quel binôme a été éliminé ? (résumé et replay épisode 3 du 21 novembre 2025)



Ce vendredi soir, M6 diffusait le troisième épisode de « Pékin Express : la route des glaces », et la compétition n’a jamais semblé aussi rude.





Au terme d’une étape particulièrement sportive, glaciale et riche en suspense, ce sont Hélène et Catherine, les « nounous d’enfer », qui ont été éliminées. Leur aventure s’achève après un épisode éprouvant où rien ne leur aura été épargné.







Cap sur Almaty, entre modernité et montagnes enneigées

Pour cette nouvelle étape, les binômes ont rejoint Almaty, la plus grande ville du Kazakhstan. Nichée au pied des montagnes, cette métropole mêle gratte-ciel modernes, traditions ancestrales et paysages à couper le souffle. Mais impossible pour les candidats de profiter du décor : la compétition reprend immédiatement, avec le retour de la règle des intouchables, l’une des plus redoutées de Pékin Express.

La règle des intouchables fait monter la pression

Cette étape a été rythmée par trois courses successives. Chaque épreuve remportée offrait un avantage crucial : devenir intouchable, c’est-à-dire être totalement protégé du duel final. Une mécanique qui renforce les enjeux, place les binômes sous tension et oblige chacun à se dépasser à chaque instant.



Premier défi : un trek physique dans les gorges de Kimasar, un site montagneux où les candidats ont dû affronter un dénivelé impressionnant et un froid mordant.

Entre souffle court, glissades et efforts intenses, cette entrée en matière a immédiatement fixé le ton : l’étape serait redoutable.

Direction ensuite la station de ski de Shymbulak, perchée à plus de 1 700 mètres d’altitude, pour un défi givré sur la plus haute patinoire du monde.

Entre équilibre précaire, vitesse et glissades incontrôlées, les binômes ont dû mobiliser coordination et précision pour tenter de décrocher leur place d’intouchables.

Pour le troisième défi, Pékin Express a réservé aux candidats un final spectaculaire : une chute dans le vide. Une épreuve impressionnante, mélange d’adrénaline et de sang-froid, qui a mis les nerfs des binômes à rude épreuve… et permis d’attribuer la dernière place d’intouchable.

Hélène et Catherine quittent l’aventure

Malgré leur énergie communicative, leur humour et leur générosité, Hélène et Catherine n’ont pas réussi à éviter le duel final. Les « nounous d’enfer », très appréciées pour leur joie de vivre et leur bonne humeur, ont finalement été éliminées au terme d’une étape particulièrement éprouvante. Leur départ laisse un vide dans l’aventure, tant leur personnalité chaleureuse et leur spontanéité avaient touché les téléspectateurs.

👉 Pékin Express : la route des glaces revient vendredi prochain à 21h10 sur M6 avec une nouvelle étape toujours plus glaciale et spectaculaire.