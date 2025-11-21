Star Academy : qui a été éliminé lors du 6ème prime ? (résumé + replay du 21 novembre 2025)



Star Academy, résumé du prime 6 du vendredi 21 novembre 2025 – C’est parti pour le cinquième prime de la saison 2025 de la Star Academy, présenté par Nikos Aliagas. Les 13 académiciens démarrent le prime non pas sur leur hymne mais sur « Highway to Hell » d’AC/DC.











Magnéto sur la semaine passée au château

Mélissa ouvre ensuite la soirée « Dernière danse » d’Indila. Elle reçoit l’ovation ! Michaël se dit très fier de sa prestation.

Aya Nakamura arrive pour un medley avec « Comportement », « Djadja », « Pookie » et « Baddies » avec tous les élèves non nommés.



Camille Lellouche vient pour une première surprise pour Léa sur « N’insiste pas », chanson qu’elle a chanté aux auditions. Nouvelle surprise : Janie vient chanter avec Jeanne. Elles chantent « Mon idole ». Et on enchaine avec Loïc Nottet pour Anouk sur « Million Eyes ».

On découvre le classement de la semaine. Sarah, Ambre, et Jeanne sont dans le top 3 tandis que Victor est dernier. Mélissa aurait du être nommée, elle était 11ème, mais a été protégée par son immunité.

Place à la battle du top 3 : Sarah chante « Je suis malade » de Serge Lama, Ambre « Je te promets » de Johnny Hallyday, et Jeanne « J’envoie valser » de Zazie. Surprise, Gilles Bouleau vient les présenter ! Place ensuite aux votes : Papy vote Ambre, Marlène vote Sarah, Michaël vote Sarah, Sofia vote Sarah, et Jonathan vote Sarah aussi. Sarah remporte l’immunité !

Théo L. reprend « Caruso » sans savoir avec qui. Et surprise, il s’agit de… Claudio Capeo.

Place à l’auto-portrait de Sarah. Elle a plusieurs surprises sur scène : sa maman, mais aussi la famille qui l’a accueillie à Londres.

On continue avec Ambre et son tableau chanté / dansé sur « Bad Romance » de Lady Gaga. Jonathan la félicite mais elle décroche la note de 15.8, c’est donc Bastiaan qui conserve son pass pour la tournée.

Bastiaan et Léa s’affrontent sur le Face à Face sur « Bohemian Rhapsody » de Queen. Elle donne sa voix à Bastiaan.

Place aux chansons des nominés : Léane sur « Heal the World » de Michael Jackson, Théo P. sur « Petite Marie » de Francis Cabrel, et Victor sur « Mourir du scène » de Dalida.

Aya Nakamura est de retour pour danser sur son nouveau single « No Stress » avec Sarah, Léa, Anouk, Lily et Bastiaan.

Surprise pour Ambre : elle pensait chanter « Adieu » de Jérémy Frérot avec Bastiaan mais en réalité c’est Jérémy qui est là !

Vlog des académiciens

Aliocha Schneider vient faire une surprise pour Mélissa, ils chantent « Ensemble ». On poursuit avec Arnaud, le petit ami de Lily, qui vient chanter avec elle « With or Whitout you » de U2. Et le chanteur du groupe Therapie Taxi vient chanter avec Léo.

Message vidéo d’Ed Sheeran, le parrain : l’un d’entre eux va chanter avec lui sur scène au zénith !

Dernière surprise pour Bastiaan, sa mère !

Miki chante avec Mélissa « Particule ». Surprise, les anciens sont de retour à la fin de la presta !

Victor sauvé par le public, Léane éliminée

00h02 : C’est l’heure du verdict. Victor est sauvé par le public ! Place ensuite aux votes des élèves : Léa sauve Léane, Mélissa sauve Théo, Léo vote Théo, Bastiaan vote Théo, Lily vote Léane, Anouk vote Théo, Sarah vote Théo, Jeanne vote Théo. Théo P. est donc sauvé, Léane est éliminée.

Star Academy 2025, le replay du prime du 21 novembre

Rendez-vous demain à 17h15 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.