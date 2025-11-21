Star Academy estimations : Théo P. en tête, Léane éliminée ? (SONDAGE)



Star Academy 2025 estimations nominations sondage – Dernières estimations de notre sondage Star Academy 2025 alors que c’est en ce moment que se déroule le 6ème prime et qu’à l’issue de cette soirée, un cinquième élève sera éliminé et ne retournera pas au château. Rappelons que cette semaine, Léane, Théo P. et Victor sont nominés.











Actuellement selon notre sondage, toujours titre purement indicatif, c’est Théo P. qui devrait être sauvé par les votes du public. Il compte une petite avance avec 42% des votes de notre sondage.





Victor est toujours 2ème avec 33% des votes de notre sondage tandis que Léane est dernière et au plus bas avec seulement 25%.

C’est donc serré mais rappelons que si les téléspectateurs vont sauver l’un des trois nominés, c’est ensuite les élèves qui voteront entre les deux restants pour choisir qui retournera au château.



Léane sera-t-elle éliminée ce soir ? La réponse tout à l’heure sur TF1 !

Sondage Star Academy nominations semaine 5

Retrouvez toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.