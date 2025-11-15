50mn Inside du 15 novembre 2025 : sommaire et reportages ce samedi sur TF1



50′ Inside du 15 novembre 2025, sommaire et reportages – Ce samedi soir et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50′ Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





A suivre dès 18h sur TF1 puis en replay gratuit sur TF1+.







50mn Inside du 15 novembre 2025, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

🎬 Le portrait : Lara Fabian

La chanteuse confie comment elle a surmonté l’une des plus grandes épreuves de sa vie.

🎶 La story – Harry Potter : quels sont les secrets de cette saga phénomène ?

Il y a presque 20 ans sortait le premier volet de la saga aux 8 milliards de dollars de recettes. Comment ce petit sorcier imaginé par JK Rowling est-il devenu un phénomène planétaire ?



👑 L’actu – Kate, nouvelle dame de fer ?

Kate Middleton : comment la princesse de Galles prépare-t-elle son futur règne ?

✨ En coulisses – le plus grand concours de coiffure de France

Immersion dans les coulisses du grand concours de coiffure de France : 450 candidats et candidates, des litres de laque, et une place en équipe de France à la clé. Qui remportera la coupe ?

50mn Inside du 15 novembre 2025, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

☀️ Le document : cap sur les Caraïbes

Plages de rêve et eau turquoise, ils ont tout quitté pour s’installer à la Barbade. Qui sont ces français tombés amoureux de ce petit paradis et comment y ont-ils construit leur nouvelle vie ?

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.