« Brigade du fleuve » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 3 (1er novembre 2025)

« Brigade du fleuve » au programme TV du 1er novembre 2025 – Ce samedi soir à la télé, France 3 rediffuse le téléfilm « Brigade du fleuve », avec Thomas Jouannet et Roxane Turmel dans les rôles principaux.





A suivre dès 21h05 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV







« Brigade du fleuve » : l’histoire

Implantée en Touraine, la BFG-37 est une brigade de gendarmerie hors du commun, alliant expertise terrestre et compétences aquatiques au cœur du Val de Loire. Placée sous le commandement de Victor Flaubert, cette équipe soudée partage autant les moments de camaraderie que les épreuves du métier. Leur nouvelle enquête, déclenchée par la découverte du corps d’une jeune archéologue dans la Loire, prend rapidement une tournure inattendue et les mène jusqu’au majestueux château de Chambord…

Casting : interprètes et personnages

Avec Thomas Jouannet (Victor Flaubert), Roxane Turmel (Katia Lestrade), Roby Schinasi (Samuel Lavergne), Ibrahim Koma (Camille Lavergne), Pasquale D’Incà (Achille Verdim), Jeanne Bournaud (Lucie Cavage), Laurent Bateau (Lemark), David Brécourt (Chalençois), Matéo Paitel (Théo Flaubert), Xavier Mathieu (Jorge Costa), Aïssam Medhem (Vasco Costa), Cécile Combes (Madeleine Blainville), Max Matoa (Pierre Neveu), Rodolphe Couthouis (Capitaine des pompiers), Melissa Barbaud (Commissaire-priseuse)



