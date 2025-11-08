Star Academy du 8 novembre 2025 : résumé et replay de la quotidienne



Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du samedi 8 novembre 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de vendredi des académiciens.











Publicité





Direction le plateau du prime tôt le matin pour les répétitions. Les élèves répètent leur hymne, « Voulez-vous ».

Lily rencontre Ridsa pour répéter leur duo. Et Bastiaan choisit sa tenue.

Zaz fait la connaissance de Sarah pour leur duo sur « La vie en rose ».



Publicité





Place ensuite aux répétitions du top 5, Ema appréhende la passerelle. Elle a le vertige et se met à pleurer pendant les répétitions.

Dehors, le public arrive pour assister au prime. Et les profs s’installent. Les élèves donnent le coup d’envoi sur l’hymne de la saison.

Les Roses et les Bleus s’affrontent sur des duels pour tenter de convaincre le public. Et 3 amies de Victor lui font une surprise sur scène au moment de son auto-portrait. Place ensuite à la battle du top 3, remportée par Léa.

Léa fait ensuite son tableau chanté / dansé sur « Houdini ». Elle obtient 14,4 et ne parvient pas à détrôner Bastiaan. Elle est quand même contente d’elle.

A l’heure du verdict des votes du public, les Roses sont sauvés. Après les prestas des Bleus individuellement, le public a sauvé Léo, les profs Sarah et les élèves Mélissa. Noah est éliminé.

Dans le bus du retour au château, Mélissa est soulagée. Retour à Dammarie-les-Lys, Mélissa savoure et elle compte se donner à 2000% pour ne pas être nommée. Et tout le monde fait le bilan de ce prime en mangeant des sushis.

Théo L. lit ensuite la lettre de Noah. Ils applaudissent, ils apprécient beaucoup sa lettre. Ça finit en danse collective dans le salon sur la chanson de Ridsa !

Les nominés défont leurs valises et Lily vient chanter avec sa guitare dans la salle de bain.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 8 novembre

Rendez-vous demain à 16h15 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.