Quelle époque du 8 novembre 2025 : les invités ce soir sur France 2

Rendez-vous dès 23h25 sur France 2, juste après « 100% Logique », ou sur france.tv pour le replay.







Quelle époque du samedi 8 novembre 2025 : les invités

Ce soir, Léa Salamé sera aux côtés de Philippe Caverivière, Paul de Saint Sernin, Charlotte Dhenaux, et Hugo Clément. Ils recevront :

➡️ Benoît Poelvoorde et Pascal Elbé présenteront « La Bonne étoile », en salle ce mercredi



➡️ Amanda Leartweet, à l’occasion de la sortie de son nouvel album « Looking back »

➡️ Matthieu Ricard, à l’occasion de la sortie de son nouveau livre « Lumière », chez Allary Editions

➡️ Inès de La Fressange nous présentera son ouvrage « La Parisienne en Provence »

➡️ Augustin Trapenard, à l’occasion de la sortie de « Nos années Boomerang », aux éditions Flammarion

➡️ Jean-Xavier de Lestrade et Alix Poisson, à l’occasion de la série « Des vivants » sur les attentats du 13 novembre 2015

Quelle époque, rappel du concept

« Quelle époque ! » est un talk-show spectaculaire mêlant divertissement et humour pour décrypter les grandes mutations de notre société, ses fractures et ses débats idéologiques. Ce programme dynamique met en lumière une jeunesse en pleine évolution, des personnalités affirmées et une créativité foisonnante, réunissant sur son plateau artistes, intellectuels, politiques, influenceurs et témoins de l’actualité. Conçue comme une arène d’échanges, l’émission offre également une vitrine aux jeunes talents émergents. Au cœur de cette effervescence, Léa Salamé guide les discussions avec finesse et sans concession, accompagnée d’intervenants percutants qui explorent avec elle les enjeux et dynamiques du monde contemporain.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quelle époque ! » ce samedi 8 novembre 2025 sur France.tv