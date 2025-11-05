Star Academy estimations : les Roses loin devant les Bleus ! (SONDAGE)



Star Academy 2025 estimations nominations semaine 3 sondage – Premières estimations de notre sondage Star Academy 2025 alors que pour cette troisième semaine au château, le directeur et les professeurs ont choisi de nominer l’équipe Rose et l’équipe Bleue.





Actuellement selon notre sondage, à titre purement indicatif, c’est l’équipe Rose (Anouk, Jeanne, Léane, Théo L., et Théo P.) qui est largement en tête avec 69% des votes.







Ils ont une lourde avance sur l’équipe Bleue (Ambre, Sarah, Léo, Mélissa et Noah), qui ne compte actuellement que 31% des votes de notre sondage.

Rappelons que les téléspectateurs votent depuis hier soir pour sauver l’une des deux équipes mais qu’ils devront ensuite revoter durant le prime de vendredi pour sauver 2 élèves dans l’équipe restante (un seul s’il s’agit des Bleus car Ambre est immunisée). Les professeurs sauveront ensuite un élève et les académiciens un dernier. Le candidat restant sera éliminé.



Qui doit rester ? Qui doit partir ? A vous de décider qui vous voulez voir rester en votant pour votre équipe préférée, et continuez de nous donner votre avis en répondant à notre sondage. Evidemment notre sondage n’a qu’un titre informatif, seuls vos votes comptes !

Sondage Star Academy nominations semaine 3

Rendez-vous à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.