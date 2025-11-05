Plus Belle La Vie du 5 novembre 2025 : Morgane et Laura face à Delmas ! (résumé + extrait vidéo épisode 457 en avance)



Plus belle la vie du 5 novembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 457 de PBLV





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 5 novembre 2025 – résumé de l’épisode 457

Patrick vient d’avoir la juge Colbert au téléphone. Il informe Idriss et Jean-Paul qu’elle est prête à les suivre s’ils parviennent à établir un lien entre Basile et Delmas. Pour l’instant, aucune piste concrète. Idriss fouille du côté des indicateurs de Delmas : il découvre que Stéphane Marchand en faisait partie.

À la résidence, Noémie découvre que Jules est toujours sous protection. Elle le complimente sur son article concernant le concours des forces spéciales du Sud-Est, mais il reste distant. Lorsqu’elle évoque Philippe Delmas, il s’énerve et s’en va… De leur côté, Idriss et Jean-Paul apprennent que Delmas a pris la fuite avant son arrestation. Jean-Paul est abasourdi d’apprendre qu’il avait été déféré le 8 août mais laissé libre par le juge des libertés. Idriss pense que son profil irréprochable et son passé de policier ont joué en sa faveur. Jean-Paul, lui, est convaincu que Delmas se cache pour terminer ce qu’il a commencé.



Patrick rend visite à Vadim, qui a refusé la protection policière. Il tente de le raisonner, soulignant que Delmas est dangereux. Mais Vadim refuse d’écouter et lui rétorque qu’il se moque de son avis. A l’hôpital, Morgane apporte des fraises à Laura. Elle remarque l’absence du garde du corps, parti soi-disant chercher quelque chose dans sa voiture. En réalité, Delmas s’en est débarrassé. Armé, il surgit soudain et menace Morgane et Laura !

Pendant ce temps, Ophélie se confie à Alice Bataille. Elle lui raconte le piège tendu par Vanessa Kepler et explique que la femme qui l’a élevée a fait placer de la cocaïne dans la voiture de son frère, Victor, pour le faire accuser. Quand l’avocate lui demande si elle a des preuves, Ophélie répond qu’elle a mieux que ça… Plus tard, Alice croise Ulysse et lui propose un café pour lui parler d’un problème, mais il interprète mal son approche, la croit intéressée et s’en va froidement.

Au parloir, Alice Bataille retrouve Victor. Elle lui apprend qu’Ophélie croit en son innocence et lui conseille de porter plainte contre Vanessa Kepler. Elle lui promet qu’ensemble, ils pourront faire tomber Vanessa et qu’il pourrait même toucher 45 000 euros en cas de condamnation. Victor hésite, mais Alice insiste et lui demande de lui faire confiance.

De son côté, Thomas contemple avec émotion son diplôme du bac, encadré par Gabriel. Il l’installe derrière le bar, à côté de la photo de Roland. Barbara le félicite, tandis que Djawad l’interroge sur ses projets… Plus tard, une cliente félicite Thomas pour son bac. Il confie à Barbara que son diplôme ne lui servira qu’à décorer le bar. Aya et Djawad tentent de lui redonner le moral, mais Thomas avoue regretter d’être resté coincé derrière son comptoir toutes ces années.

Thomas apporte un sandwich à Gabriel, qui admire ses diplômes dans son bureau. Jennifer les rejoint et lui annonce avoir organisé son déplacement en formation à Paris. Gabriel se réjouit de se remettre à jour dans son métier, trouvant cela stimulant. Plus tard, Thomas annonce à Gabriel qu’il a décidé de reprendre une formation. Gabriel, d’abord sceptique, finit par l’encourager et se réjouit de pouvoir l’aider. Il lui propose d’en parler le soir avant son départ prévu le lendemain matin.

