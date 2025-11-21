Star Academy estimations : Théo P. s’envole, Victor progresse, Léane sombre (SONDAGE)



Star Academy 2025 estimations nominations sondage – Nouvelles estimations de notre sondage Star Academy 2025 à quelques heures du coup d’envoi du prime des surprises, qui verra l’élimination d’un cinquième académicien qui ne retournera pas au château de Dammarie-les-Lys.





Actuellement selon notre sondage, à titre purement indicatif, Théo P. est toujours en tête et il distance désormais ses concurrents avec pas moins de 40% des votes.







Il est loin devant Victor, 2ème et lui aussi en hausse avec 32%. Léane est désormais bonne dernière et encore en baisse avec désormais seulement 28%. Mais évidemment, le public ne vote que pour sauver l’un d’entre eux et c’est les élèves qui voteront pour départager les deux derniers !

Alors, selon vous, qui doit continuer et retourne au château ce soir ? Qui devrait quitter la compétition ? Votez pour votre candidat favori et partagez votre avis en participant à notre sondage. Rappelons que ce sondage est uniquement indicatif : seuls vos votes officiels comptent vraiment !



Sondage Star Academy nominations semaine 5

Rendez-vous à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.