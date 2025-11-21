Sept à Huit : Delphine Daviet dans le Portrait de la Semaine ce 23 novembre 2025



Delphine Daviet dans Sept à Huit ce 23 novembre 2025 – C’est un témoignage exclusif qui vous attend ce dimanche 23 novembre 2025 dans votre magazine d’information « 7 à 8 ».











Delphine Daviet, la mère de Lola, a accueilli Audrey Crespo-Mara chez elle, dans le Pas-de-Calais, où elle s’est réinstallée depuis le drame. La présence de Lola imprègne chaque recoin : sur les murs, sur les objets, jusque dans les tatouages de sa mère.

Un mois après la condamnation à la perpétuité réelle de la meurtrière de sa fille, Delphine Daviet ressent le besoin de raconter Lola, de la faire vivre à travers ses mots. Un témoignage exclusif pour Sept à Huit.

C’est le Portrait de la Semaine d’Audrey Crespo-Mara qui sera diffusé dans Sept à Huit ce dimanche 23 novembre à 19h30 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application TF1+.



