Sept à Huit : Delphine Daviet dans le Portrait de la Semaine ce 23 novembre 2025

Par /

Publicité

Delphine Daviet dans Sept à Huit ce 23 novembre 2025 – C’est un témoignage exclusif qui vous attend ce dimanche 23 novembre 2025 dans votre magazine d’information « 7 à 8 ».


Sept à Huit : Delphine Daviet dans le Portrait de la Semaine ce 23 novembre 2025
Sébastien Alcaraz / TF1


Publicité

Delphine Daviet, la mère de Lola, a accueilli Audrey Crespo-Mara chez elle, dans le Pas-de-Calais, où elle s’est réinstallée depuis le drame. La présence de Lola imprègne chaque recoin : sur les murs, sur les objets, jusque dans les tatouages de sa mère.

Un mois après la condamnation à la perpétuité réelle de la meurtrière de sa fille, Delphine Daviet ressent le besoin de raconter Lola, de la faire vivre à travers ses mots. Un témoignage exclusif pour Sept à Huit.

C’est le Portrait de la Semaine d’Audrey Crespo-Mara qui sera diffusé dans Sept à Huit ce dimanche 23 novembre à 19h30 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application TF1+.


Publicité

A LIRE AUSSI
« Coup de foudre pour le fils du Père Noël » : votre téléfilm de Noël ce 21 novembre sur TF1 (histoire, interprètes)
« Coup de foudre pour le fils du Père Noël » : votre téléfilm de Noël ce 21 novembre sur TF1 (histoire, interprètes)
Les 12 coups de midi du 21 novembre : Salma Hayek fait chuter Cyprien, une nouvelle étoile mystérieuse
Les 12 coups de midi du 21 novembre : Salma Hayek fait chuter Cyprien, une nouvelle étoile mystérieuse
Audiences 20 novembre 2025 : « Meurtres en Corrèze » leader devant « Le Daron »
Audiences 20 novembre 2025 : « Meurtres en Corrèze » leader devant « Le Daron »
Miss France 2026 : rendez-vous le samedi 6 décembre sur TF1
Miss France 2026 : rendez-vous le samedi 6 décembre sur TF1


Publicité


Retour en haut