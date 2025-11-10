Star Academy, les évaluations du 10 novembre : Sarah et Anouk au top, Ema, Théo L. et Ambre se loupent, le résumé complet



Star Academy, les évaluations du 10 novembre 2025 – C’est ce lundi matin qu’avaient lieu les évaluations de la semaine 4 de la Star Academy 2025. Un grand moment de pression et de stress pour les académiciens alors qu’une quatrième élève sera éliminé dans 4 jours.











C’est la semaine des anciens, les élèves devaient choisir une chansons parmi une liste de singles des académiciens des promos 2023 et 2024. Marine, qui les a aidés à les préparer hier, assistait aux évaluations avec eux.

Bastiaan ouvre le bal de ces évaluations

C’est Bastiaan qui ouvre le bal sur « Ma faute » de Marine. Quelques faussetés mais Sofia a l’air contente.

Lily enchaine avec « Adieu nous deux » de Pierre Garnier. C’est joli et propre mais elle ressort pas vraiment contente d’elle. Marine tente de la rassurer, elle lui dit que c’était bien.



Place à Sarah sur « Boule au ventre » d’Héléna. C’est très beau, on est clairement sur une évaluation réussie.

Théo L. passe sur « Fou » d’Ulysse. Il met les paroles sur un chevalet et clairement, il lit ! Et malgré ça, il arrive à avoir un trou. Il est clairement en dessous des autres. Il ressort pas content de lui, Léane tente de le rassurer. Marine lui assure que sa note à la fin fait tout oublier.

Léo a choisi d’interpréter « La maison » de Marguerite. C’est vraiment bien même s’il manque peut être un petit truc pour nous emballer. Marine le félicite, elle a trouvé que c’était super.

On continue avec Léane sur « Adieu nous deux » de Pierre Garnier. Elle garde les paroles sous les yeux et avoue qu’elle ne connaissait pas la chanson. On la voit lire de temps à autre, beaucoup trop de faussetés sur la dernière partie de la chanson. Elle ressort en avouant s’être trompée dans les paroles.

Anouk passe sur « Boule au ventre » d’Héléna. C’est magnifique ! Pas de paroles sous le nez, elle connait parfaitement le texte et l’interprète à merveille. Les profs ont l’air captivé.

C’est au tour d’Ema sur « La maison » de Marguerite. Elle oublie ses paroles et se déstabilise, elle reprend. Michaël et Marianne ont quand même de l’air de passer un bon moment mais Ema oublie encore ses paroles et fredonne au lieu de chanter ! Elle part en disant « rendez-vous sur le banc des nommés ».

Ambre passe sur « Autrement » de Julien Lieb. Elle a le texte et précise que c’est « au cas où ». Malheureusement, elle aussi perd le fil et ses paroles, elle leur dit qu’elle a avalé de travers ! Elle se rattrape plutôt bien ensuite mais la prod coupe son évaluation en plein milieu. Quand elle rentre au château, les élèves pensent que c’était bien quand même mais Ambre ne sait pas quoi penser de sa presta.

Mélissa chante « Sans toi » de Lénie. Elle garde les paroles au cas où mais ne les regarde pas, c’est très beau !

Victor passe sur « Adieux nous deux » de Pierre Garnier. Il a un bug à un moment et s’arrête rapidement avant de reprendre. A la fin il dit aux profs avoir eu un souci de mucus. Malgré cette erreur, ça reste une jolie évaluation.

Jeanne reprend « Ma faute » de Marine. C’est plutôt réussi.

Léa a choisi « Boule au ventre » d’Helena. Elle est déjà immunisée mais on la voit trop lire les paroles.

On termine avec Théo P. sur « Ma faute » de Marine. Pas besoin des paroles, c’est plutôt bien.

NOTRE AVIS SUR CES ÉVALUATIONS : Clairement pas les meilleures évaluations de la saison. Sarah et Anouk étaient au dessus tandis que Théo L. et Ema étaient vraiment en dessous. Verdict mardi avec l’annonce des trois nommés de la semaine.

Retrouvez la quotidienne ce soir à 17h30 sur TF1. Toutes les infos, vidéos et le live de la Star Academy est sur TF1+.