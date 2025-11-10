Ça commence aujourd’hui du 10 novembre 2025 : sommaire et extrait vidéo



Ça commence aujourd’hui du 10 novembre 2025, le sommaire – Ce lundi après-midi et pour bien débuter la semaine sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, deux rediffusions.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2







Ça commence aujourd’hui du 10 novembre 2025 à 13h55 : « Enterrement de vie de garçon, mariage : l’un de leurs proches a perdu la vie » (inédit)

Lors d’une journée qui aurait dû être placée sous le signe de la joie et des souvenirs — leur enterrement de vie de garçon ou leur mariage —, ils ont vu leur bonheur basculer en perdant un être cher.

Et à 15h : « A cause d’un voisin, leur quotidien est devenu un enfer » (rediffusion)

Faustine Bollaert donne la parole à des invitées dont la vie a viré au cauchemar à cause de conflits de voisinage. Kelly et son conjoint ont vu leur quotidien devenir insoutenable dès leur première nuit dans leur nouvel appartement : menaces de mort, agression physique, et un voisin condamné qui refuse toujours de quitter les lieux malgré une expulsion prévue en février 2025. De son côté, Karima pensait trouver la tranquillité en s’installant dans un nouveau village en 2020, mais elle s’est rapidement retrouvée prise pour cible : reproches injustifiés, rumeurs et, par vengeance, un incendie criminel qui a failli ravager sa maison. Enfin, Ludivine et son mari, installés sur un terrain acheté en 2014, ont dû affronter la haine d’une famille voisine présente depuis trente ans : procédures à répétition, insultes, intimidations, jusqu’à l’agression violente de son mari. Trois histoires bouleversantes où la cohabitation a tourné au drame.



Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd'hui » dès 13h55 sur France 2.