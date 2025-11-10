« Les champions de Noël » : votre téléfilm de Noël ce 10 novembre sur TF1 (histoire, interprètes)



« Les champions de Noël » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 10 novembre 2025 – Pour bien commencer la semaine, c’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend ce lundi après-midi sur TF1. Aujourd’hui, il s’intitule « Les champions de Noël ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Bienvenue au pays de Noël » : l’histoire, le casting (inédit)

Céleste, professeure d’astronomie à l’université, voue une passion aussi vive aux étoiles qu’aux quiz. Comme chaque année, elle participe au grand tournoi de Noël organisé par Nick dans son bar. Mais cette fois, elle n’a pas le choix : elle doit accepter dans son équipe Max, l’entraîneur de l’équipe de football américain de l’université. Tout les oppose, pourtant ils vont devoir unir leurs forces et leurs connaissances s’ils veulent décrocher la victoire.

Avec : Tammin Sursok (Celeste), Brant Daugherty (Max), Kathleen Elizabeth Monteleone (Ashley), Ari Brand (Freddie)



Notez qu’il sera suivi à 16h de la rediffusion « Coup de foudre au marché de Noël ».

« Coup de foudre au marché de Noël » : l’histoire et le casting

Léa, correctrice dans un grand quotidien, tombe par hasard sur le journal intime d’un homme qui pourrait être l’auteur anonyme d’un tableau mystérieux dont toute la ville fait grand cas. Sa rédactrice en chef lui confie alors une mission en France, qu’elle doit mener aux côtés de Mark, un journaliste expérimenté mais désabusé, peu enclin à ce genre d’enquête. Pourtant, au fil de leur périple, Mark se laisse peu à peu gagner par la passion et la curiosité de Léa. Ensemble, ils se lancent dans un véritable jeu de piste au cœur d’un marché de Noël à l’atmosphère féérique.

Avec : Brant Daugherty (Mark), Jaicy Elliot (Léa)