Un dimanche à la campagne du 16 novembre 2025 : les invités de Frédéric Lopez (vidéo)

Par /

Un dimanche à la campagne du 16 novembre 2025, les invités – Frédéric Lopez est de retour cet après-midi sur France 2 pour un nouveau numéro de l’émission « Un dimanche à la campagne ». Qui reçoit-il aujourd’hui dans sa maison à la campagne ? On vous dit tout !


Rendez-vous à 16h10 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.

Capture FTV


Un dimanche à la campagne du 16 novembre 2025 : sommaire et invités

Cette semaine, dans Un Dimanche à la Campagne, Frédéric Lopez accueille trois invités qui ont su transformer leurs rêves en destin exceptionnel.

Matt Pokora, star de la scène, rêvait dès l’enfance de vivre sous les projecteurs. En défiant les interdits, il a su provoquer sa chance et construire sa carrière.


Marine Leonardi, humoriste en pleine ascension, a quant à elle mis du temps avant d’oser embrasser sa passion. En partageant son quotidien de femme et de mère sur les réseaux sociaux, elle a fini par se faire connaître du grand public.

Hakim Areski, médaillé d’or, a vu sa vie basculer à 18 ans lorsqu’il a perdu la vue. Il a pourtant réussi à transformer cette épreuve en une force, jusqu’à décrocher un titre olympique.

Plus que jamais, ces invités nous font vibrer le temps d’un dimanche à la campagne.

Un dimanche à la campagne : extrait vidéo du 16 novembre 2025

