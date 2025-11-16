Star Academy 2025 : le programme des évaluations de la semaine 5



Star Academy 2025, évaluations semaine 5 – Premier dimanche à 13 au château de la Star Academy après l’élimination d’Ema vendredi soir.





Et cet après-midi, Michael Goldman, le directeur de la Star Ac, était avec les professeurs pour annoncer aux élèves le programme des quatrièmes évaluations, qui auront lieu dès aujourd’hui.







Star Academy, la semaine des surprises

Cette semaine et alors que le prime aura lieu vendredi soir, c’est la semaine des surprises. On nous avait annoncé des évaluations ce soir mais en réalité, elles auront lieu à 16h.

En effet, l’annonce et le tirage au sort ont été faits à 15h. Les élèves ont tiré une chanson au sort et ils ont une heure pour la préparer avant le début des évaluations. Notez que cette année, ils ont le droit de les échanger !



Et autre surprise, ils sont divisés en 2 groupes, le second passera lundi matin.

Liste des chansons tirées au sort pour le groupe 1 :

Ambre « Greedy » de Tate McRae

Anouk « My heart will go on » de Céline Dion

Jeanne « Zombie » de Cranberries

Léa « Someone you love » de Leis Capaldi

Léane « Parce que c’est toi » d’Axelle Red

Bastiaan « Toutes les machines ont un coeur » de Maëlle

Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2025. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.