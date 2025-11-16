

66 minutes du 16 novembre 2025, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





66 minutes du 16 novembre 2025, sommaire

🔵 Permis de conduire : pourquoi coûte-t-il si cher ?

Censé représenter un premier pas vers l’indépendance, le permis de conduire devient pour beaucoup de foyers un véritable gouffre financier. Son coût moyen atteint 1 300 euros. Entre les heures de conduite supplémentaires et les délais interminables, la note grimpe rapidement. Les parents paient… et finissent souvent chauffeurs à plein temps. Faute de places à l’examen, les leçons s’enchaînent et les dépenses explosent. Certaines familles vont même jusqu’à payer davantage pour s’assurer une date d’examen. Comment réduire les coûts ? Certains ont déjà trouvé des solutions.

🔵 Sardines : bientôt un produit de luxe ? (Cartel Presse)

Elles rappellent les vacances, les repas simples et les petits plats économiques. Avec leurs nombreuses préparations — grillées, à l’huile ou à la tomate — les sardines en conserve sont devenues un classique des cuisines françaises. Chaque année, plus de 16 000 tonnes sont vendues en supermarchés. Un engouement populaire lié à un atout majeur : leur prix. Mais ce symbole du pouvoir d’achat pourrait bien disparaître. Pollution, surpêche, réchauffement climatique… Les eaux marocaines, qui fournissent deux tiers des sardines consommées en France, s’appauvrissent. Résultat : des rayons clairsemés et des tarifs qui flambent.



🔵 Cauchemar au camping : où sont passés les bungalows ?

Il avait de la tchatche, un accent chantant et un sourire engageant. Jean-Noël Medus, promoteur de mobile homes haut de gamme, promettait des vacances idylliques et des revenus locatifs attractifs. À la clé : une résidence secondaire à prix doux. Un concept séduisant, présenté comme une opportunité exceptionnelle. Mais derrière ce discours rassurant se cacherait une vaste escroquerie. Mobile homes de mauvaise qualité, campings imaginaires, engagements jamais tenus : tout a volé en éclats lorsque les premiers investisseurs ont voulu récupérer leur argent. Aujourd’hui, certaines familles ont tout perdu, parfois jusqu’à leur dernier centime. Pendant ce temps, Medus menait une vie de luxe, entre villas prestigieuses et voitures de collection. Il affirme pourtant n’avoir rien à se reprocher. Coupable ou innocent ? La justice tranchera bientôt.

Et à 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Le Made in France fait son show

Avec 1 000 exposants et 100 000 visiteurs en quatre jours, l’édition 2025 du Salon du Made in France a une nouvelle fois pulvérisé les records à Paris. Derrière chaque stand, la même volonté : démontrer qu’il est toujours possible de produire localement, de proposer des prix raisonnables et de répondre aux attentes des consommateurs. Textile, électroménager, accessoires, alimentation… toutes les filières étaient au rendez-vous, représentées par des entrepreneurs convaincus qu’une autre manière de consommer est possible. Entre marques en quête de notoriété, grandes entreprises désireuses de souligner leur implantation française et un public curieux de découvrir des produits utiles, esthétiques et fabriqués sur le territoire, l’événement a rencontré un vif succès. Malgré la hausse des coûts, le Made in France continue d’attirer, et 75 % des Français se déclarent prêts à dépenser un peu plus pour acheter local. Bonnes affaires, innovations et engagements affirmés : ce salon montre que consommer français peut rimer avec plaisir, qualité et fierté.