Un dimanche à la campagne du 30 novembre 2025 : les invités de Frédéric Lopez (vidéo)



Publicité





Un dimanche à la campagne du 30 novembre 2025, les invités – Frédéric Lopez est de retour cet après-midi sur France 2 pour un nouveau numéro de l’émission « Un dimanche à la campagne ». Qui reçoit-il aujourd’hui dans sa maison à la campagne ? On vous dit tout !





Rendez-vous à 16h10 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Un dimanche à la campagne du 30 novembre 2025 : sommaire et invités

Dans ce numéro inédit de Un dimanche à la campagne, Frédéric Lopez accueille trois invités aux univers aussi différents que profondément complémentaires : l’écrivain Bernard Werber, l’animatrice Sidonie Bonnec, et le chanteur québécois Pierre Lapointe. Réunis le temps d’un week-end dans une maison isolée en pleine nature, ils vont partager leurs histoires, leurs doutes, leurs inspirations et ces instants suspendus qui font la signature de l’émission.

Bernard Werber revient sur son imaginaire foisonnant et sur la manière dont il puise dans la science, les mythes et le questionnement existentiel pour nourrir ses romans. Il évoque sa fascination pour l’invisible, son besoin d’observer le monde différemment et ses années de recherche pour donner vie à des univers qui, depuis plus de trente ans, passionnent les lecteurs.



Publicité





Sidonie Bonnec, animatrice passionnée et populaire, raconte quant à elle son goût pour la curiosité, pour la pédagogie et pour ces programmes qui lui permettent d’explorer une multitude de sujets, toujours avec fraîcheur et enthousiasme. Elle se confie sur son parcours, sur les émissions qui l’ont marquée et sur sa façon de mettre à l’aise ceux qu’elle rencontre, à l’antenne comme dans la vie.

Pierre Lapointe, enfin, apporte sa sensibilité artistique singulière, sa manière d’envisager la création comme un espace intime, parfois fragile, souvent puissant. Il se confie sur ce qui nourrit ses chansons, sur l’importance de l’émotion brute, et sur la place que l’art occupe dans sa vie, entre rigueur et abandon.

Entre discussions au coin du feu, repas partagés et promenades au grand air, ce trio inattendu tisse peu à peu un lien sincère et touchant. Chacun se révèle, parfois avec pudeur, souvent avec humour, toujours avec authenticité. Un épisode marqué par la douceur, la réflexion et les rencontres improbables qui marquent durablement — un véritable dimanche hors du temps.

Un dimanche à la campagne : extrait vidéo du 30 novembre 2025